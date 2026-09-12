LatamChequea estime que les Community Notes sont insuffisantes dans les pays marqués par une forte désinformation, et demande à Meta de les présenter en complément de la vérification indépendante, jamais en remplacement. En outre, plusieurs organisations du réseau relèvent que les notes déjà publiées ailleurs citent fréquemment des vérifications produites par des professionnels. Leur travail en dépend.

Angie Drobnic Holan, directrice de l’International Fact-Checking Network, est elle aussi inquiète. Pour elle, le programme de notes communautaires n’est pas suffisant, à lui seul, pour réduire l’impact des fausses informations dangereuses sur les réseaux sociaux, en particulier dans des pays marqués par une forte polarisation politique.

Les coprésidents du Conseil de surveillance de Meta rappellent dans un communiqué que leur avis de mars soulignait des risques liés aux notes communautaires dans les régimes répressifs, les contextes électoraux à haut risque et les pays marqués par d’importants réseaux de désinformation, et ajoutent qu’une partie de ces facteurs est bien présente dans certains pays retenus pour le test.

Sur le fond, le Conseil demande un rapport pays par pays sur les critères de risque avant tout passage à un déploiement complet, mais n’a pour l’instant reçu aucun document de ce type. L’organe réclame aussi la publication des résultats obtenus aux États-Unis avant toute extension vers des pays jugés plus risqués.

Meta a par ailleurs indiqué au Conseil que les notes communautaires et la vérification indépendante poursuivent des objectifs différents. Les coprésidents estiment que toute décision de réduire la vérification indépendante ne devrait pas dépendre du succès des notes communautaires, puisque celles-ci puisent souvent dans les vérifications déjà publiées par des professionnels, et exhortent Meta à mobiliser tous les outils disponibles contre la désinformation, plutôt que de traiter les notes de la communauté en simple remplacement de la vérification des faits.