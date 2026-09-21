Entre les newsletters, les comptes clients et les inscriptions « juste pour voir », votre adresse e-mail peut rapidement être communiquée à de nombreux services. Le service addy.io permet d'utiliser des alias qui redirigent les messages vers votre véritable boîte de réception. Un moyen de limiter la diffusion de son adresse principale et de mieux compartimenter ses inscriptions, sans multiplier les boîtes mail à gérer.
L’idée des alias n’est pas nouvelle, mais addy.io pousse assez loin leur gestion. Chaque alias peut servir à un usage précis : inscription à une boutique en ligne, abonnement à une newsletter ou création d’un compte sur un service que l'on n'a pas l'intention d'utiliser à long terme. En cas de spam ou de fuite de données concernant l'une de ces adresses, il devient également plus simple d'identifier le service concerné et de couper l'alias.
Une adresse différente pour chaque inscription, sans nouvelle boîte mail
Avec addy.io, il est possible de créer des alias à utiliser en ligne au lieu de son adresse principale. Les messages reçus sont alors automatiquement transférés vers le véritable destinataire configuré dans addy.io.
Avec certains alias associés à son sous-domaine ou à un domaine personnalisé, il est même possible d'utiliser directement une nouvelle adresse sans l'avoir créée auparavant : addy.io génère alors automatiquement l'alias lors de la réception du premier message.
L'un des alias commence à recevoir trop de messages indésirables ? Plutôt que de changer son adresse principale ou de perdre du temps à faire du tri, l’utilisateur peut simplement désactiver l’alias concerné. Les offres payantes permettent également de mettre en place des règles de filtrage et une liste de blocage pour contrôler plus finement les messages entrants.
- Alias standards illimités
- Adresse principale protégée
- Domaines personnalisés disponibles
Le point fort d'addy.io : un alias pour chaque usage
Le service va plus loin que la simple création d’adresses jetables. Les alias peuvent notamment être organisés avec des labels et il est possible de connecter son propre nom de domaine. Celui-ci peut alors servir à créer des adresses personnalisées et des alias automatiquement. La configuration demande cependant de modifier certains paramètres DNS et cette fonctionnalité est réservée aux offres payantes d'addy.io.
La formule gratuite permet de créer un nombre illimité d'alias standards, mais certaines fonctions restent limitées. Les alias utilisant directement les domaines partagés d'addy.io sont par exemple limités en nombre et le transfert des messages est soumis à une enveloppe mensuelle de 10 Mo. Les règles de filtrage et la liste de blocage nécessitent également un abonnement payant.
Autre limite à connaître : certains sites refusent les adresses provenant de services d'alias ou de messageries temporaires, et peuvent donc bloquer certains domaines utilisés par addy.io. Utiliser son propre nom de domaine permet en partie de contourner ce problème, au prix d'une configuration supplémentaire et d'un abonnement.
Enfin, addy.io protège avant tout l'adresse e-mail principale. Un alias ne rend pas pour autant anonyme : un service peut toujours associer un compte à d'autres informations comme un nom, un numéro de téléphone, une adresse postale ou un moyen de paiement.
Pour les utilisateurs qui s'inscrivent peu sur des sites Web ou qui ne souhaitent pas gérer une couche supplémentaire entre leurs comptes et leur boîte mail, l’intérêt d'addy.io est donc plus limité. Pour les autres, créer un alias plutôt que communiquer systématiquement son adresse principale peut devenir un réflexe pratique pour compartimenter ses inscriptions et reprendre davantage le contrôle sur sa boîte de réception.