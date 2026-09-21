Le point fort d'addy.io : un alias pour chaque usage

Le service va plus loin que la simple création d’adresses jetables. Les alias peuvent notamment être organisés avec des labels et il est possible de connecter son propre nom de domaine. Celui-ci peut alors servir à créer des adresses personnalisées et des alias automatiquement. La configuration demande cependant de modifier certains paramètres DNS et cette fonctionnalité est réservée aux offres payantes d'addy.io.

La formule gratuite permet de créer un nombre illimité d'alias standards, mais certaines fonctions restent limitées. Les alias utilisant directement les domaines partagés d'addy.io sont par exemple limités en nombre et le transfert des messages est soumis à une enveloppe mensuelle de 10 Mo. Les règles de filtrage et la liste de blocage nécessitent également un abonnement payant.

Autre limite à connaître : certains sites refusent les adresses provenant de services d'alias ou de messageries temporaires, et peuvent donc bloquer certains domaines utilisés par addy.io. Utiliser son propre nom de domaine permet en partie de contourner ce problème, au prix d'une configuration supplémentaire et d'un abonnement.

Enfin, addy.io protège avant tout l'adresse e-mail principale. Un alias ne rend pas pour autant anonyme : un service peut toujours associer un compte à d'autres informations comme un nom, un numéro de téléphone, une adresse postale ou un moyen de paiement.

Pour les utilisateurs qui s'inscrivent peu sur des sites Web ou qui ne souhaitent pas gérer une couche supplémentaire entre leurs comptes et leur boîte mail, l’intérêt d'addy.io est donc plus limité. Pour les autres, créer un alias plutôt que communiquer systématiquement son adresse principale peut devenir un réflexe pratique pour compartimenter ses inscriptions et reprendre davantage le contrôle sur sa boîte de réception.