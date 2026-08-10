Feunoir

Marrant, je suis en train de faire le même chemin, 1 alias par site, mais en manuel.

J’ai pris un abonnement mailo (la messagerie française), j’ai droit à 100 alias (mais limite de création 10/mois)

Je suis donc en train de convertir progressivement tous les anciens login mail US vers mailo (et qq uns sur proton)

Pour l’instant cela me coute(ra) 1.5€/mois pour mailo (et j’hesite encore a payer pour proton)

J’arrive en ce moment au sites problématiques (comme clubic, le bancaire, certain site)

(La dernière fois square enix m’avait fait passé en « commission » pour que le changement vers une proton soit validé, mais du coup il garde sa proton ce site cette fois)

En progrès sur clubic depuis mon premier essai il y a qq mois, j’ai pu ajouter l’alias mailo en adresse forum (cela voulait pas marcher avant), mais pas réussi à changer le login encore en outlook

Petite note, si on peut deviner les autres alias cela me semble mal parti, donc boutique-machinàvotre-nom cela ne m’a pas suffit, j’ajoute une clé aleatoire de qq lettres à chaque alias et je ne mets pas mon nom (ne jamais mettre son nom complet me semble aussi pertinent)