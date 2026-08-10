Une adresse e-mail confiée cent fois finit toujours par fuir quelque part. Addy.io fabrique un alias distinct par site, fait suivre le courrier, et coupe le robinet dès que le spam s'invite.
L'adresse e-mail est devenue l'identifiant universel du web, réclamée à chaque inscription, revendue dans des fichiers marketing et exposée à chaque fuite de données. Une fois compromise, impossible d'en changer sans prévenir la terre entière. Addy.io, service open source lancé sous le nom d'AnonAddy par le développeur britannique Will Browning, propose une parade plus simple : ne plus jamais la donner.
Un alias par site, et chaque spam trahit son expéditeur
Le principe fonctionne comme des adresses de façade. Pour chaque inscription, vous générez un alias (boutique-machin@votre-nom.addy.io, par exemple) qui redirige les messages vers votre boîte habituelle, Gmail, Outlook ou Proton Mail. L'expéditeur ne voit jamais l'adresse réelle, et vous pouvez même répondre à travers l'alias, le service réécrivant l'en-tête au passage.
- Alias standards illimités
- Adresse principale protégée
- Domaines personnalisés disponibles
La mécanique révèle surtout qui fait quoi de vos données. Si l'alias créé pour une boutique se met à recevoir des offres douteuses, le coupable est identifié, et un clic suffit à désactiver l'adresse : le spam meurt sans jamais atteindre votre boîte. Les alias dits standards, adossés à votre sous-domaine personnel, se créent à la volée et sans limite, directement dans le champ d'un formulaire. Des extensions Chrome et Firefox et des applications mobiles complètent le dispositif pour générer un alias sans quitter la page.
Open source, chiffrement PGP et auto-hébergement pour les plus prudents
Le code d'Addy.io est public et auditable, un argument qui compte dans une catégorie où l'intermédiaire voit mécaniquement passer tout votre courrier. Les plus méfiants peuvent activer le chiffrement PGP, qui brouille les messages entrants avant leur transit, ou carrément héberger le service sur leur propre machine. La formule gratuite couvre l'essentiel de l'usage : alias standards illimités, dix alias sur les domaines partagés et 10 Mo de transfert mensuel, de quoi filtrer les inscriptions et newsletters du quotidien.
L'envoi de nouveaux messages depuis un alias reste réservé aux offres payantes, facturées de l'ordre d'un dollar par mois, puis trois à quatre dollars pour la formule complète avec domaines personnalisés. Face à SimpleLogin, passé dans le giron de Proton, ou à Firefox Relay et ses cinq alias gratuits, Addy.io reste l'indépendant du secteur, et le seul à se laisser installer chez soi.
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