Mais pour utiliser cette nouvelle option d'alias, encore faut-il spécifier son adresse mail réelle. Et c'est là qu'il faut créer un compte Brave. Ce dernier repose sur OPAQUE, un protocole normalisé par l'IRTF en juillet 2025 (RFC 9807). Sur un site classique, le mot de passe doit atteindre le serveur en clair, ne serait-ce qu'un instant : c'est la seule façon pour lui de calculer un hash, via bcrypt ou Argon2, et de le comparer à celui déjà stocké. En revanche, avec OPAQUE, les choses fonctionnent différemment. L'appareil et le serveur échangent des preuves cryptographiques, sans jamais se transmettre le mot de passe. À la création du compte, l'appareil "aveugle" le mot de passe avec une valeur aléatoire avant de l'envoyer. Le serveur y applique sa propre clé secrète et renvoie le résultat. Ni l'un ni l'autre n'apprend ce que sait l'autre.

Et en cas de piratage, ça change tout. Une base de mots de passe volée se retrouve entre les mains d'attaquants qui la cassent hors ligne, sur des GPU, à raison de milliards de tentatives par seconde. La fuite LinkedIn l'a bien montré : le piratage remonte à 2012, mais l'ampleur réelle n'est apparue qu'en 2016, avec 117 millions de mots de passe stockés en SHA-1 non salé. Ils ont presque tous été cassés en quelques jours. Avec OPAQUE, l'attaquant doit reprendre les calculs compte par compte, ce qui ralentit nettement l'opération. Brave reconnaît toutefois deux limites. D'abord, le protocole ne protège pas du phishing si le mot de passe est saisi sur un faux site, par ailleurs un mot de passe faible reste vulnérable à une attaque en ligne classique.