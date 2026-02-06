ExpressVPN a choisi de décloisonner deux fonctionnalités de ses applications VPN et les transforme en outils indépendants. ExpressKeys et ExpressMailGuard deviennent des services à part entière, accessibles via des applications dédiées.
Plutôt que de rassembler ses services, ExpressVPN souhaite au contraire les proposer de manière autonome. Si de prime abord on pourrait penser qu'il s'agit de multiplier les abonnements, pour l'heure, l'entreprise conserve ses trois modes de souscription Basique, Avancé et Pro. L'idée est donc plutôt de simplifier la gestion pour l'utilisateur - et sans doute aussi le développement des nouveautés à terme.
ExpressKeys, le gestionnaire de mots de passe d'ExpressVPN s'émancipe
ExpressVPN intégrait déjà un gestionnaire de mots de passe dans ses applications VPN. Ce module baptisé Keys permettait de stocker identifiants et données de paiement de manière chiffrée. L'éditeur change d'approche et lance ExpressKeys sous forme d'application indépendante.
Le fonctionnement repose sur un chiffrement zero-knowledge : les données ne sont déchiffrables qu'avec le mot de passe principal de l'utilisateur, ExpressVPN ne peut y accéder. L'application génère des mots de passe complexes, remplit automatiquement les champs d'identification et synchronise l'ensemble sur tous les appareils. ExpressKeys intègre aussi un système d'authentification à deux facteurs (2FA), lequel génère des codes temporaires directement dans l'interface.
À l'instar d'autres solutions similaires, l'outil surveille par ailleurs la solidité des mots de passe enregistrés et vérifie si des identifiants apparaissent dans des bases de données piratées. Les abonnés à l'ancien gestionnaire intégré basculeront automatiquement vers ExpressKeys, l'ancienne version sera désactivée après le 5 mars 2026. À noter que seuls les forfaits Avancé et Pro donnent accès à cette application.
ExpressMailGuard crée des alias pour masquer votre adresse email
ExpressMailGuard fonctionne comme un service de relais email, un peu comme Simple Login chez Proton. Il génère des adresses temporaires, lesquelles redirigent les messages vers la boîte principale, qu'il s'agisse de Gmail, Outlook ou d'un autre fournisseur. Le nombre d'alias créés est illimité.
Chaque alias peut être désactivé instantanément s'il commence à recevoir du spam ou des messages indésirables. ExpressVPN compare ce système à un VPN pour email : l'adresse réelle reste masquée lors des inscriptions en ligne. La plateforme intègre des règles de filtrage personnalisables et permet de bloquer ou rediriger automatiquement certains messages.
Le service est accessible via une interface web et nécessite un abonnement actif à ExpressVPN. Les trois formules Basique, Advancé et Pro bénéficient d'ExpressMailGuard, avec des fonctionnalités variables selon la formule choisie. ExpressVPN rappelle qu'en 2025, près de deux milliards d'adresses email uniques ont été exposées publiquement.
