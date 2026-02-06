ExpressVPN intégrait déjà un gestionnaire de mots de passe dans ses applications VPN. Ce module baptisé Keys permettait de stocker identifiants et données de paiement de manière chiffrée. L'éditeur change d'approche et lance ExpressKeys sous forme d'application indépendante.

Le fonctionnement repose sur un chiffrement zero-knowledge : les données ne sont déchiffrables qu'avec le mot de passe principal de l'utilisateur, ExpressVPN ne peut y accéder. L'application génère des mots de passe complexes, remplit automatiquement les champs d'identification et synchronise l'ensemble sur tous les appareils. ExpressKeys intègre aussi un système d'authentification à deux facteurs (2FA), lequel génère des codes temporaires directement dans l'interface.

À l'instar d'autres solutions similaires, l'outil surveille par ailleurs la solidité des mots de passe enregistrés et vérifie si des identifiants apparaissent dans des bases de données piratées. Les abonnés à l'ancien gestionnaire intégré basculeront automatiquement vers ExpressKeys, l'ancienne version sera désactivée après le 5 mars 2026. À noter que seuls les forfaits Avancé et Pro donnent accès à cette application.