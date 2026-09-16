Revo Uninstaller, la solution quand Windows ne veut plus désinstaller un programme

Revo Uninstaller peut être utile lorsque la désinstallation standard ne suffit pas. Le Hunter Mode permet par exemple de cibler directement une fenêtre ou une icône d’application pour accéder rapidement aux actions disponibles, dont la désinstallation. La version Pro ajoute une fonction de désinstallation forcée, conçue notamment pour les logiciels dont le désinstalleur est absent, endommagé ou incomplet.

La version gratuite est suffisante dans la plupart des cas. Mais les fonctions avancées telles que la désinstallation forcée, la désinstallation rapide ou multiple et le suivi en temps réel des modifications du système sont réservées aux utilisateurs de la version Pro.

Revo Uninstaller n’est pas indispensable à chaque suppression de logiciel. Pour une désinstallation occasionnelle et qui se déroule sans problème, l'outil Windows suffit généralement. En revanche, pour garder le contrôle sur ce qui reste après la suppression d’un programme ou pour gérer les cas récalcitrants, la version gratuite est un utilitaire à garder sous la main.