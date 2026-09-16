Supprimer un programme de Windows paraît simplissime : on lance la désinstallation et on passe à autre chose. Pourtant, certains fichiers, dossiers ou entrées de la base de registre peuvent être toujours présents après cette opération. Revo Uninstaller propose d'aller plus loin : désinstaller le logiciel, puis rechercher ce qu’il a laissé derrière lui, pour permettre de faire un vrai grand ménage.
L’outil s’adresse surtout à ceux qui installent et désinstallent régulièrement des logiciels, mais aussi aux utilisateurs confrontés à un programme récalcitrant ou dont la désinstallation s’est mal déroulée. Il ne s'agit pas d'une promesse de « nettoyage magique », mais d'une étape supplémentaire après la désinstallation classique.
Revo Uninstaller ne s’arrête pas au bouton « Désinstaller »
Le fonctionnement de Revo Uninstaller est intuitif. L'appli commence par lancer le programme de désinstallation du logiciel concerné. Une fois celui-ci supprimé, Revo Uninstaller analyse le système à la recherche d’éventuels éléments restants : fichiers, dossiers et entrées dans la base de registre liés au logiciel désinstallé. L’utilisateur peut ensuite examiner les éléments détectés et confirmer leur suppression.
Le Hunter Mode de Revo Uninstaller : désinstaller à la volée depuis votre espace de travail
La version gratuite va déjà plus loin que le simple désinstalleur de Windows : elle intègre le Hunter Mode. Il cible directement une fenêtre ou une icône d’application pour accéder aux fonctions disponibles, notamment la désinstallation.
- Recherche des traces résiduelles
- Mode Hunter ciblé
- Éditions portables disponibles
Revo Uninstaller, la solution quand Windows ne veut plus désinstaller un programme
Revo Uninstaller peut être utile lorsque la désinstallation standard ne suffit pas. Le Hunter Mode permet par exemple de cibler directement une fenêtre ou une icône d’application pour accéder rapidement aux actions disponibles, dont la désinstallation. La version Pro ajoute une fonction de désinstallation forcée, conçue notamment pour les logiciels dont le désinstalleur est absent, endommagé ou incomplet.
La version gratuite est suffisante dans la plupart des cas. Mais les fonctions avancées telles que la désinstallation forcée, la désinstallation rapide ou multiple et le suivi en temps réel des modifications du système sont réservées aux utilisateurs de la version Pro.
Revo Uninstaller n’est pas indispensable à chaque suppression de logiciel. Pour une désinstallation occasionnelle et qui se déroule sans problème, l'outil Windows suffit généralement. En revanche, pour garder le contrôle sur ce qui reste après la suppression d’un programme ou pour gérer les cas récalcitrants, la version gratuite est un utilitaire à garder sous la main.