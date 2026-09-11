La bande-son, elle, mêlait les compositions de Philip Glass, John Adams et Max Richter, donnant à la scène des allures de requiem à ciel ouvert. Terry Strada, dont le mari Tom figure parmi les victimes, a confié avoir voulu que ces lumières rappellent au monde non seulement ce qui a été perdu, mais aussi la solidarité née de ce drame. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont cumulé des millions de vues, des milliers de réactions et de partages. Certains internautes ont raconté, en commentaires, où ils se trouvaient ce jour-là, preuve que l'émotion collective n'a pas pris une ride. Car beaucoup n'oublieront jamais.