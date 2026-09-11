Pour les 25 ans des attentats du 11 septembre, 2 977 drones ont recréé les tour jumelles du World Trace Center dans le ciel de New York. Un hommage lumineux, sur l'île de Manhattan.
Cela fait aujourd'hui un quart de siècle que les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé l'Amérique et le monde. À New York, ce jour-là, mais aussi à Arlington et à Shanskville, 2 977 personnes ont perdu la vie, sous les coups d'avions détournés par des terroristes. Pour rendre hommage aux victimes, la société Sky Elements a déployé un peu plus tôt dans la semaine, mercredi, une impressionnante flotte de près de 3 000 drones, depuis l'île de Manhattan. Une scène émouvante.
New York honore les victimes du 11 septembre avec un spectacle de 2 977 drones
Dans le ciel de New York, chaque point de lumière représentait une victime des attentats, pour un total de 2 977 drones. Parmi ceux qui ont suivi la scène, il y a James Smith, policier new-yorkais aujourd'hui retraité, qui a vu s'élever dans la nuit un hommage à sa propre épouse, Moira Smith, officière de police tuée dans ces attaques tragiques. Il faut imaginer que derrière ces milliers d'aéronefs, chaque lumière se cache une histoire, une famille, un vide encore bien réel en 2026, vingt-cinq ans plus tard.
L'installation, baptisée « 2 977 Lumières au-dessus de la baie de New York », n'a pas juste formé un simple alignement de points pour reproduire les tours jumelles. Les drones ont d'abord dessiné une hélice montante avant de se figer en gratte-ciel, clin d'œil au projet architectural jamais construit imaginé pour le site du World Trade Center.
La bande-son, elle, mêlait les compositions de Philip Glass, John Adams et Max Richter, donnant à la scène des allures de requiem à ciel ouvert. Terry Strada, dont le mari Tom figure parmi les victimes, a confié avoir voulu que ces lumières rappellent au monde non seulement ce qui a été perdu, mais aussi la solidarité née de ce drame. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont cumulé des millions de vues, des milliers de réactions et de partages. Certains internautes ont raconté, en commentaires, où ils se trouvaient ce jour-là, preuve que l'émotion collective n'a pas pris une ride. Car beaucoup n'oublieront jamais.
Un hommage rendu possible par le mécénat privé
Ce spectacle, évidemment complètement gratuit, est né d'un projet porté par la New York Foundation for the Arts, financé grâce à la philanthropie privée. Le Cantor Fitzgerald Relief Fund, la Blavatnik Family Foundation et Pershing Square Philanthropies figurent parmi les principaux contributeurs. La logistique, elle, a été confiée à Ideko Productions, qui était chargée d'obtenir les autorisations fédérales et d'assurer la sécurité d'un vol de drones aussi massif au-dessus d'une zone urbaine dense. C'est ensuite la société texane Sky Elements qui a opéré ses drones sur site.
Alors en cette semaine « anniversaire » des attentats, on peut dire que cette installation montre, une fois de plus, à quel point les drones s'imposent peu à peu comme un nouveau langage visuel collectif, capable de transformer un ciel nocturne en mémorial vivant, loin des feux d'artifice traditionnels, éblouissants mais parfois dangereux. Une manière, aussi, de ne jamais laisser le temps effacer le souvenir de ceux qui ne sont pas rentrés ce jour-là