La Chine, en prise avec les sanctions américaines sur les meilleurs composants pour les infrastructures IA, a développé au pas de course ses propres champions locaux dans le domaine, avec Huawei au premier rang. Une déconnexion des marchés qui n'empêche pas le même phénomène d'inflation de se retrouver partout.

En effet, en Chine, Huawei a augmenté le tarif de son accélérateur IA de toute dernière génération, la Ascend 950DT, pour le faire passer à 250 000 yuans (environ 32 000 euros). Un nouveau prix qui correspond à une hausse de 20 à 50% par rapport aux prix donnés aux clients il y a à peine deux mois.

De même, Cambricon, souvent présentée comme l'alternative chinoise à NVIDIA, a fait monter le prix de sa puce IA de dernière génération dite 690 de 20 à 30%, là aussi en deux mois.