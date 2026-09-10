Le prix des puces IA augmentent, sous la pression d'une demande toujours plus importante. Un phénomène qui touche jusqu'aux fabricants chinois !
L'intelligence artificielle a des besoins en matériel si élevés que sa demande ne rencontre nulle part une offre à sa hauteur. Résultat, on voit le prix des semi-conducteurs exploser, avec, évidemment, au premier chef, les composants mémoires. Une inflation qui est bien documentée pour les géants américains, mais qui se retrouve aussi du côté du rival chinois.
Huawei et Cambricon font exploser le prix de leurs accélérateurs IA de dernière génération
La Chine, en prise avec les sanctions américaines sur les meilleurs composants pour les infrastructures IA, a développé au pas de course ses propres champions locaux dans le domaine, avec Huawei au premier rang. Une déconnexion des marchés qui n'empêche pas le même phénomène d'inflation de se retrouver partout.
En effet, en Chine, Huawei a augmenté le tarif de son accélérateur IA de toute dernière génération, la Ascend 950DT, pour le faire passer à 250 000 yuans (environ 32 000 euros). Un nouveau prix qui correspond à une hausse de 20 à 50% par rapport aux prix donnés aux clients il y a à peine deux mois.
De même, Cambricon, souvent présentée comme l'alternative chinoise à NVIDIA, a fait monter le prix de sa puce IA de dernière génération dite 690 de 20 à 30%, là aussi en deux mois.
Même les puces plus anciennes subissent l'inflation
Cette inflation est la conséquence de la pénurie de mémoire à large bande passante (HBM), la mémoire vive ultra-rapide qui utilise une configuration avec des puces de mémoire empilées les unes sur les autres. Or, avec les sanctions américaines, les fabricants chinois doivent passer par les canaux d'approvisionnement parallèles, où le prix des composants mémoires sont encore plus élevés que sur le marché libre.
À noter que ce phénomène ne touche pas seulement les nouvelles puces, mais aussi les modèles plus anciens. La Ascend 950PR a ainsi vu son tarif passer de 60 000 yuans (7 700 euros) en début d'année à 80 000 yuans (environ 10 200 euros). La Ascend 910C elle de son côté est montée de près de 90 000 yuans (11 500 euros) en début d'année à 110 000 yuans (14 100 euros) aujourd'hui.