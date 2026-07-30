Les livraisons mondiales de puces mobiles ont reculé de 15% sur un an au premier semestre 2026, pénalisées par la flambée des prix de la mémoire vive. Selon Counterpoint Research, la RAM coûte désormais plus cher que le processeur lui-même, quel que soit le segment de prix.
D'après le dernier rapport du cabinet d'études, MediaTek et Qualcomm perdent du terrain face à Apple, Samsung, Google et UNISOC. Malgré la hausse des coûts, les puces IA génératives continuent de progresser.
Qualcomm et MediaTek reculent, Apple et Google gagnent du terrain
Les livraisons de MediaTek et Qualcomm ont chacune reculé de plus de 25% sur un an. La part de marché de MediaTek passe de 37% à 32%, celle de Qualcomm de 26% à 22%.
De son côté, Apple progresse de 4% entre le premier semestre 2025 et celui de 2026. L'entreprise est portée par les ventes de la gamme iPhone 17. Malgré son Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm voit sa croissance freinée sur le segment premium. Il faut dire que pour son Galaxy S26, Samsung a remis au goût du jour son ancienne stratégie. Selon les versions et le pays, le constructeur coréen repose sur son Exynos 2600 maison. La génération précédente des Galaxy S25 reposait entièrement sur des puces Qualcomm. À noter par ailleurs que la série 17 de chez Xiaomi se vend moins bien que prévu.
De son côté, MediaTek subit surtout la crise de la mémoire sur ses puces 5G d'entrée de gamme, tandis que sa série 9500 haut de gamme trouve sa place sur les terminaux de vivo, OPPO, Pocophone et Redmi. UNISOC profite de la migration de modèles d'entrée de gamme vers ses plateformes 4G, une façon de réduire les coûts de composants. La société a aussi des partenariats 5G avec Pocophone et Redmi.
Les prix de la mémoire vive ont grimpé de 300% sur un an au deuxième trimestre 2026. La hausse des prix des appareils provient donc désormais des composants mémoire plutôt que des mises à niveau techniques. Les puces IA génératives progressent malgré tout de 24% sur un an. Elles sont portées par la montée en gamme et la demande pour l'IA sur les segments milieu-haut, premium et flagship. Au passage, Google devrait présenter sa gamme Pixel 11 le 12 août, avec une puce Tensor G6, laquelle succède au Tensor G5 des Pixel 10.
Pour l'ensemble de 2026, Counterpoint Research anticipe un recul de 14% des livraisons de puces sur un an, avec une baisse de plus de 30% attendue sur le segment d'entrée de gamme. Le cabinet ne prévoit pas de retour à la normale sur le marché de la mémoire avant le second semestre 2027.