Les livraisons de MediaTek et Qualcomm ont chacune reculé de plus de 25% sur un an. La part de marché de MediaTek passe de 37% à 32%, celle de Qualcomm de 26% à 22%.

De son côté, Apple progresse de 4% entre le premier semestre 2025 et celui de 2026. L'entreprise est portée par les ventes de la gamme iPhone 17. Malgré son Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm voit sa croissance freinée sur le segment premium. Il faut dire que pour son Galaxy S26, Samsung a remis au goût du jour son ancienne stratégie. Selon les versions et le pays, le constructeur coréen repose sur son Exynos 2600 maison. La génération précédente des Galaxy S25 reposait entièrement sur des puces Qualcomm. À noter par ailleurs que la série 17 de chez Xiaomi se vend moins bien que prévu.

De son côté, MediaTek subit surtout la crise de la mémoire sur ses puces 5G d'entrée de gamme, tandis que sa série 9500 haut de gamme trouve sa place sur les terminaux de vivo, OPPO, Pocophone et Redmi. UNISOC profite de la migration de modèles d'entrée de gamme vers ses plateformes 4G, une façon de réduire les coûts de composants. La société a aussi des partenariats 5G avec Pocophone et Redmi.