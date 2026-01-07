Les nouvelles puces qui seront produites en 2026 par TSMC vont coûter cher. Est-ce que ça se ressentira dans nos smartphones ?
On le sait, TSMC est vraiment devenue plus qu'incontournable avec la nouvelle génération de puces gravées à 2 nanomètres. Dans ce domaine, seul Samsung peut faire un peu d'ombre au Taïwanais, avec sa puce Exynos 2600. Mais la plupart des géants du secteur s'orientent plutôt vers TSMC, réputé mieux aguerrie pour le moment. Et ce, même si, ça va coûter cher de produire les nouvelles puces très haut de gamme !
Les puces gravées à 2 nm vont coûter beaucoup plus cher que les précédentes
TSMC, c'est la qualité au sommet pour les puces. Mais ça va aussi être une production qui va coûter plus cher. En effet, selon des informations du journal taïwanais Economic Daily News, la gravure à 2 nm va entraîner un fort accroissement des coûts de production.
Et toujours d'après le même média, cette hausse des coûts de production va toucher toutes les puces les plus importantes produites par le géant du domaine. Et ce, que ce soit la puce A20 d'Apple, la Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm ou bien la Dimensity 9600 de MediaTek.
L'iPhone 18 va-t-il voir son prix augmenter ?
On sait même quelle sera la hausse des coûts qui sera à encaisser du côté de la puce Apple. En effet, la puce A20 va coûter 280 dollars la pièce, ce qui correspond tout bonnement à une augmentation de… 80%, par rapport à la puce A19 (de l'iPhone 17). Autant dire qu'on peut se demander si Apple ne va pas être obligé d'appliquer une hausse des tarifs pour sa prochaine génération.
Et si le journal de donne pas d'information sur le prix des futures puces de MediaTek et Qualcomm, on sait qu'elles vont coûter plus cher que leurs prédécesseurs. Or, une Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait se retrouver dans la plupart des meilleurs smartphones Android de l'année 2026. Autant dire qu'avec en plus la crise de la RAM, les prix des smartphones pourraient bien faire souffrir nos portefeuilles à l'avenir !