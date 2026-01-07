TSMC, c'est la qualité au sommet pour les puces. Mais ça va aussi être une production qui va coûter plus cher. En effet, selon des informations du journal taïwanais Economic Daily News, la gravure à 2 nm va entraîner un fort accroissement des coûts de production.

Et toujours d'après le même média, cette hausse des coûts de production va toucher toutes les puces les plus importantes produites par le géant du domaine. Et ce, que ce soit la puce A20 d'Apple, la Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm ou bien la Dimensity 9600 de MediaTek.