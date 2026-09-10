Pour rappel, le bug touchait Windows 11 24H2 et 25H2 après l’installation de KB5120998, la mise à jour facultative publiée le 27 août. Sur les PC concernés, Windows ne parvenait plus à charger correctement les paramètres du bureau et remplaçait alors le fond choisi par un noir uniforme particulièrement austère.

Le modifier à nouveau n’y changeait pas grand-chose, puisque le système échouait toujours à lire la configuration enregistrée, quelle que soit l’image sélectionnée. Dommages collatéraux, les diaporamas et les thèmes de contraste pouvaient eux aussi en faire les frais.

Les curseurs de souris souffraient d’un autre souci lié à la même mise à jour. Cette fois, le problème concernait les installations de Windows configurées dans une langue autre que l’anglais : style, couleur ou animation du pointeur pouvaient revenir aux valeurs par défaut, sans que les préférences choisies puissent être rétablies durablement.

Les personnes concernées n’ont donc plus qu’à installer KB5124008, distribuée depuis le 8 septembre. Une opération d’autant plus recommandée qu’elle fait partie d’un Patch Tuesday particulièrement chargé côté sécurité : Microsoft y corrige 974 vulnérabilités dans l’ensemble de ses produits, dont 723 pour Windows.