Google travaille actuellement sur une mise à jour majeure pour son outil Keep : une nouvelle barre d’outils, qui simplifierait notamment la gestion des listes à cocher, est dans les tuyaux.
Google améliore les listes à cocher de son outil Keep
Nos confrères d’Android Authority ont découvert une intéressante nouveauté en analysant la version bêta 5.26.361.01.90 de l’application Google Keep. Google serait, en effet, en train de plancher sur une nouvelle barre d’outils, qui prendrait la forme d'une pilule flottante et qui permettrait aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux différentes options du service.
- L'ajout d'étiquettes, de couleurs et de rappels pour organiser et personnaliser les notes
- La synchronisation automatique sur plusieurs appareils
- Le partage et la collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs
Dans les faits, cette évolution se concentre principalement sur la fonctionnalité de liste à cocher. Un raccourci permet de transformer une note en liste et deux avancées considérables ont été intégrées. Tout d’abord, il sera possible de repasser d’une liste à du texte classique, et ce, en un seul clic. On rappelle que jusqu’à maintenant, il fallait cliquer sur le bouton annuler. Autre nouveauté, un bouton permet de décocher tous les éléments, au lieu de devoir faire cette action case par case. Cette fonction devrait faire gagner pas mal de temps aux utilisateurs.
Une refonte majeure, hélas encore loin d’être finalisée
Mais ce n’est pas tout : au-delà des cases à cocher, Google a aussi ajouté à la nouvelle barre des icônes pour l'ajout d’image, l'ajout de dessin et la dictée vocale. Ces derniers étaient jusqu’ici dissimulés derrière le bouton « + Créer une note » et on apprécie ce petit surcroît d'ergonomie.
Toutefois, inutile de se réjouir trop vite : cette nouveauté n’est, pour l’heure, disponible qu’en version bêta et il pourrait se passer de longs mois avant qu’elle ne devienne accessible au grand public. Son développement étant loin d’être finalisé, Google pourrait aussi décider de rétropédaler. Bref, rien ne dit que cette fonctionnalité plutôt prometteuse finira arriver sur nos écrans. Il faudra donc faire preuve de patience pour en avoir le cœur net.