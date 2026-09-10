Dans les faits, cette évolution se concentre principalement sur la fonctionnalité de liste à cocher. Un raccourci permet de transformer une note en liste et deux avancées considérables ont été intégrées. Tout d’abord, il sera possible de repasser d’une liste à du texte classique, et ce, en un seul clic. On rappelle que jusqu’à maintenant, il fallait cliquer sur le bouton annuler. Autre nouveauté, un bouton permet de décocher tous les éléments, au lieu de devoir faire cette action case par case. Cette fonction devrait faire gagner pas mal de temps aux utilisateurs.