Attention cependant car ces chiffres de parts de marché sont à lire avec une certaine prudence. Valve a modifié ces derniers mois la manière dont certaines cartes RDNA 4 sont identifiées dans son enquête matérielle. Les Radeon RX 9070 XT, RX 9070 et RX 9060 XT apparaissent désormais séparément, ce qui rend les données beaucoup plus représentatives qu’auparavant. La hausse observée ne signifie donc pas que des millions de joueurs ont soudainement changé de carte graphique en quelques semaines.

Durant des mois, nous n'avions pas avec certitude la répartition RDNA 4, carte par carte, sur Steam. Reste qu'AMD pourra se réjouir en notant que sa RX 9070 XT est maintenant au niveau – et même devant – un modèle emblématique de NVIDIA comme la RTX 3080, qui n'est plus créditée que de 1,38 %. Nous le disions, la transition vers la génération Blackwell est cependant en bonne voie chez NVIDIA : la RTX 5070 est à 3,77 % et, pourtant bien plus onéreuse, la RTX 5070 Ti est à 1,82 %.

La « victoire » remportée par la RX 9070 XT est aussi à mettre en perspective avec la domination de NVIDIA sur le secteur. L'étude Valve du mois d'août souligne effectivement que NVIDIA est encore à 72,88 % de parts de marché quand AMD atteint 18,68 %, qu'Intel culmine à 8,03 %. L'adoption de RDNA 4 est une bonne nouvelle pour AMD, mais la bataille avec le concurrent de toujours est encore loin, très loin, d'être gagnée.