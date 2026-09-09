Une petite révolution pour AMD qui, cependant, reste loin derrière NVIDIA en termes d'adoption GPU sur la plateforme Steam.
Doucement, mais sûrement, la Radeon RX 9070 XT continue de grignoter du terrain sur Steam et vient de dépasser la RX 6600. Une performance symbolique pour AMD, qui voit enfin ses cartes graphiques de génération RDNA 4 s’installer durablement dans les PC des joueurs.
La RX 9070 XT détrône enfin la RX 6600
Il aura fallu patienter, mais AMD tient désormais une nouvelle championne sur Steam. D’après les derniers chiffres de l'enquête matérielle Steam publiée chaque mois par Valve, la Radeon RX 9070 XT atteint 1,46 % de parts de marché en août 2026.
Ce chiffre est à opposer au 1,40 % affiché en juillet et aux 1,35 % du mois de juin. La progression de la plus puissante carte graphique grand public d'AMD est régulière et lui permet donc surtout de prendre, enfin, la tête du classement des cartes graphiques Radeon dédiées les plus représentées sur la plateforme.
La performance est loin d’être anodine. Jusqu’ici, c’est la vieillissante Radeon RX 6600 qui occupait cette première place. Une carte lancée en 2021 qui a longtemps été très appréciée pour son positionnement tarifaire et de très correctes performances en 1080p. Elle tombe désormais à 0,85 % et, même la Radeon RX 9060 XT, pourtant plus récente et déjà à 0,82 %, ne parvient pas à dépasser cette troisième place.
Vous aurez toutefois noté que nous ne parlons que de très petites parts de marché. À 1,46 %, la RX 9070 XT reste très loin des références de NVIDIA. La GeForce RTX 5070 atteint ainsi 3,77 %, tandis que les RTX 5060 et RTX 5060 Ti culminent respectivement à 3,16 % et 2,55 %. Autrement dit, la RX 9070 XT gagne du terrain dans son propre camp – chez AMD –, mais NVIDIA conserve une avance confortable lorsqu’on regarde l’ensemble du marché Steam.
Une victoire pour RDNA 4, mais pas encore pour AMD
Histoire de voir le verre à moitié plein, cette progression de la RX 9070 XT souligne l'adoption progressive de la génération RDNA 4. Les précédentes ont toujours du mal à se démarquer sur Steam et il se pourrait donc qu'avec RDNA 4, AMD ait trouvé la bonne combinaison entre performances, disponibilité en boutiques et tarification.
Attention cependant car ces chiffres de parts de marché sont à lire avec une certaine prudence. Valve a modifié ces derniers mois la manière dont certaines cartes RDNA 4 sont identifiées dans son enquête matérielle. Les Radeon RX 9070 XT, RX 9070 et RX 9060 XT apparaissent désormais séparément, ce qui rend les données beaucoup plus représentatives qu’auparavant. La hausse observée ne signifie donc pas que des millions de joueurs ont soudainement changé de carte graphique en quelques semaines.
Durant des mois, nous n'avions pas avec certitude la répartition RDNA 4, carte par carte, sur Steam. Reste qu'AMD pourra se réjouir en notant que sa RX 9070 XT est maintenant au niveau – et même devant – un modèle emblématique de NVIDIA comme la RTX 3080, qui n'est plus créditée que de 1,38 %. Nous le disions, la transition vers la génération Blackwell est cependant en bonne voie chez NVIDIA : la RTX 5070 est à 3,77 % et, pourtant bien plus onéreuse, la RTX 5070 Ti est à 1,82 %.
La « victoire » remportée par la RX 9070 XT est aussi à mettre en perspective avec la domination de NVIDIA sur le secteur. L'étude Valve du mois d'août souligne effectivement que NVIDIA est encore à 72,88 % de parts de marché quand AMD atteint 18,68 %, qu'Intel culmine à 8,03 %. L'adoption de RDNA 4 est une bonne nouvelle pour AMD, mais la bataille avec le concurrent de toujours est encore loin, très loin, d'être gagnée.