Ce choix permet à Quandela de rayonner à l'international, au propre comme au figuré d'ailleurs. Quand la plupart des entreprises reconnues du secteur misent sur des circuits supraconducteurs, Quandela a fait le pari de la lumière. Autrement dit, ses ordinateurs quantiques utilisent des particules de lumière, les photons, pour effectuer leurs calculs. La technologie a déjà été éprouvée en Europe, chez OVHcloud ou au CEA, et outre-Atlantique, où la start-up a ouvert une filiale, au Canada plus précisément. En tout cas, avec le Vietnam, en pleine accélération sur le sujet quantique, Quandela a posé plus qu'un pied en Asie du Sud-Est.