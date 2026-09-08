Bonne nouvelle pour l'entreprise française Quandela, qui a annoncé mardi avoir été choisie pour installer le premier ordinateur quantique du Vietnam. Elle y exportera sa machine photonique MosaiQ.
Après avoir livré ses machines à OVHcloud ou au CEA, le Français Quandela pose maintenant ses valises en Asie du Sud-Est. La start-up francilienne a annoncé, mardi 8 septembre, s'être associée à la jeune pousse vietnamienne Quanova pour équiper, sur place, l'Université Quang Trung d'un ordinateur quantique photonique à 8 qubits, en plus d'un programme de formation complet. Ce partenariat s'accompagne d'une série d'événements, dont un accord tripartite signé le 28 juillet dernier avec l'Open Quantum Institute, hébergé par le CERN, le laboratoire européen pour la physique des particules.
Un ordinateur quantique made in France pour l'université vietnamienne
À la fin du mois de juillet, Quanova, qui est l'entreprise partenaire de Quandela au Vietnam, a choisi le MosaiQ Quantum Starter Pack, une machine à 8 qubits, pour équiper l'Université Quang Trung (QTU), à Quy Nhơn, dans la province de Gia Lai. C'est une première dans le pays, car jamais un ordinateur quantique photonique n'y a encore été installé.
L'accord ne concerne pas que la livraison d'un appareil tout neuf. Sur cinq ans, Quandela et Quanova ont convenu de former les enseignants, de bâtir des cursus dédiés, et de fournir la suite logicielle nécessaire à la création d'un « Quantum Experience Center » sur le campus. Avec pour objectif de transformer QTU en vitrine régionale de la discipline, avec des hackathons et événements tech pour lui donner davantage vie.
Ce choix permet à Quandela de rayonner à l'international, au propre comme au figuré d'ailleurs. Quand la plupart des entreprises reconnues du secteur misent sur des circuits supraconducteurs, Quandela a fait le pari de la lumière. Autrement dit, ses ordinateurs quantiques utilisent des particules de lumière, les photons, pour effectuer leurs calculs. La technologie a déjà été éprouvée en Europe, chez OVHcloud ou au CEA, et outre-Atlantique, où la start-up a ouvert une filiale, au Canada plus précisément. En tout cas, avec le Vietnam, en pleine accélération sur le sujet quantique, Quandela a posé plus qu'un pied en Asie du Sud-Est.
Du hackathon au CERN, une semaine XXL pour lancer l'écosystème
Le partenariat annoncée par Quandela vient ponctuer une visite estivale réussie au Vietnam pour l'entreprise, qui avait fait le déplacement à l'occasion du lancement de l'année quantique de Gia Lai. En point d'orgue de cette semaine fut organisé le hackathon Quantum Computing for Social Good, qui aura rassemblé plus de 400 candidatures et 26 équipes finalistes autour d'usages quantiques liés aux objectifs de développement durable de l'ONU.
Samuel Horsch, architecte d'applications quantiques chez Quandela, a d'ailleurs siégé dans le jury international de ce hackathon. Invité aux côtés d'autres grands noms mondiaux du secteur lors de l'Innovative Economy Forum, Quandela s'est aussi illustrée avec la prise de parole de Xavier Pereira, le dirigeant chargé de piloter et d'accélérer la croissance de l'entreprise de Massy. Ce dernier a, devant 1 000 personnes, dessiné les perspectives de croissance du secteur et plaidé la cause d'un Vietnam plus souverain sur le plan technologique.
À noter enfin que le 28 juillet, dans la foulée du succès du hackathon QC4SG, Quandela, l'Université Quang Trung et l'Open Quantum Institute (hébergé par le CERN, né au sein du GESDA et soutenu par UBS), ont signé un protocole d'accord pour explorer de futures collaborations. De quoi envisager, chez Quandela, de s'installer durablement dans l'écosystème vietnamien, et de confirmer que la photonique tricolore compte bien peser sur la carte mondiale du quantique.