Microphone actif lorsque l’écran est noir, commandes vocales conservées en clair et appareils du foyer répertoriés : une enquête particulièrement fouillée révèle l’ampleur des données accessibles à certains téléviseurs LG. Des failles de webOS pourraient en outre permettre à un attaquant de détourner ces capacités.
Gamers Nexus, Level1Techs et plusieurs chercheurs indépendants ont examiné le fonctionnement de téléviseurs OLED LG achetés dans le commerce, dont le LG OLED G5.
Le résultat de cette enquête vidéo de plus de deux heures dépasse largement le suivi des programmes regardés. Les modèles testés seraient capables de répertorier des appareils présents sur le réseau local, mais aussi d’enregistrer du son alors que l'écran est éteint.
À l’aide d’analyses du firmware et de captures du trafic réseau, l’équipe a constaté que les modèles testés pouvaient identifier différents appareils présents sur le réseau local : smartphones, ordinateurs, imprimantes ou équipements domotiques. Les téléviseurs recensaient également des informations sur les réseaux Wi-Fi environnants, notamment leur nom et la puissance de leur signal.
Un microphone toujours accessible lorsque l’écran est éteint
Les chercheurs ont constaté que les commandes vocales pouvaient être retranscrites en texte clair et conservées dans les journaux du téléviseur. Le microphone resterait également actif pendant 10 à 15 secondes après la fin d’une commande, avec le risque d’enregistrer une partie de la conversation qui suit.
Plus surprenant encore, la désactivation du microphone principal dans les réglages ne couperait pas un second microphone présent dans l’appareil. L’équipe est ainsi parvenue à récupérer un enregistrement exploitable alors que l’écran du téléviseur paraissait éteint.
Lors d’un autre test, le téléviseur a été déconnecté d’Internet. Les données audio ont alors été stockées localement, avant d’être transmises une fois la connexion rétablie. Ces observations ne signifient pas que tous les téléviseurs LG enregistrent continuellement les conversations de leurs propriétaires. Elles montrent en revanche que les modèles testés peuvent capter et conserver davantage de paroles que la seule commande adressée volontairement à l’appareil.
LG déclarait en juillet que ses téléviseurs « ne collectent, n’enregistrent ni ne stockent les conversations ambiantes ». Cette déclaration précédait toutefois la nouvelle enquête et ne constitue pas une réponse à ses conclusions.
WebOS observe aussi son environnement
L’enquête s’intéresse parallèlement aux fonctions de collecte intégrées à webOS, indépendamment des failles de sécurité. Comme d’autres systèmes pour Smart TV, la plateforme utilise notamment la reconnaissance automatique des contenus, ou ACR, afin d’identifier ce qui est regardé, y compris lorsque l’image provient d’une source HDMI.
Associées aux identifiants publicitaires et aux informations recueillies sur le réseau local, ces données peuvent contribuer à dresser un profil précis du foyer et de ses habitudes. Les données obtenues alimentent notamment l’activité publicitaire de LG Ad Solutions.
L’enquête révèle enfin des vulnérabilités permettant potentiellement d’exécuter du code à distance sur webOS. Ce volet est distinct de la collecte observée sur les téléviseurs : après exploitation de ces failles, un attaquant pourrait prendre le contrôle de l’appareil et détourner ses microphones. Leurs détails ne sont pas encore publiés afin de laisser à LG le temps de préparer des correctifs.
Les chercheurs recommandent de déconnecter définitivement le téléviseur d’Internet et d’utiliser un boîtier externe en HDMI.
Ironie de la situation, LG Shield, le dispositif de sécurité du constructeur, avait reçu un CES 2026 Innovation Award dans la catégorie Cybersécurité, avant d’être de nouveau mis en avant par le constructeur à l’IFA de Berlin. Espérons maintenant que LG prendra le problème au sérieux et proposera des correctifs ciblés.