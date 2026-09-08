L’enquête révèle enfin des vulnérabilités permettant potentiellement d’exécuter du code à distance sur webOS. Ce volet est distinct de la collecte observée sur les téléviseurs : après exploitation de ces failles, un attaquant pourrait prendre le contrôle de l’appareil et détourner ses microphones. Leurs détails ne sont pas encore publiés afin de laisser à LG le temps de préparer des correctifs.



Les chercheurs recommandent de déconnecter définitivement le téléviseur d’Internet et d’utiliser un boîtier externe en HDMI.



Ironie de la situation, LG Shield, le dispositif de sécurité du constructeur, avait reçu un CES 2026 Innovation Award dans la catégorie Cybersécurité, avant d’être de nouveau mis en avant par le constructeur à l’IFA de Berlin. Espérons maintenant que LG prendra le problème au sérieux et proposera des correctifs ciblés.