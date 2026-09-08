Windows 11 apprend enfin à obéir quand vous cliquez sur Arrêter ou Redémarrer. Microsoft commence à déployer un changement attendu, dans le cadre d’une refonte plus large de Windows Update pour limiter les interruptions.
Vous cliquez sur Arrêter, et vous voilà à patienter pendant que Windows 11 installe d’abord une mise à jour. Une vieille habitude particulièrement pénible, sur laquelle Microsoft avait promis de plancher ces derniers mois. Jusqu’ici testé dans les versions Insider, cet ajustement commence à gagner les versions stables de l'OS, qui doit enfin respecter votre choix lorsque vous lui demandez d’éteindre ou de redémarrer le PC sans appliquer les updates en attente.
Arrêter doit enfin vouloir dire arrêter
Le menu d’alimentation permet déjà depuis longtemps de distinguer un arrêt ou un redémarrage classique de leurs variantes assorties d’une mise à jour. Pourtant, Windows pouvait encore profiter d’un clic sur Arrêter ou Redémarrer pour appliquer en loucedé un correctif déjà téléchargé, avant de faire ce qu’on lui avait demandé.
Redmond ne revoit donc pas tant le menu lui-même que la manière dont le système interprète votre choix. Désormais, si vous choisissez d’éteindre ou de redémarrer le PC, Windows doit s’exécuter sans négocier, quand bien même il brûlerait d’appliquer cette mise à jour que vous ne cessez de repousser.
Microsoft expérimente cette évolution depuis avril dans les builds Insider, et Windows Latest a confirmé l’avoir observée après l’installation de la mise à jour optionnelle d’août sur une version stable de Windows 11. Bientôt sur votre PC à la maison, donc.
Windows Update commence à tenir ses promesses
Plusieurs de ces changements ont commencé à rejoindre les versions stables de l’OS depuis le début de l’été. Depuis juin, Windows Update permet de choisir directement la date jusqu’à laquelle les mises à jour seront suspendues. Depuis les releases publiées fin juillet, Windows peut aussi regrouper pilotes, .NET et firmware avec le Patch Tuesday, histoire de tout installer au cours d’un même redémarrage. Les urgences et les pilotes critiques continuent évidemment d’échapper à ce calendrier.
La présentation des pilotes doit encore évoluer. Microsoft prévoit des intitulés plus précis, capables d’indiquer d’emblée si une mise à jour concerne l’affichage, l’audio, la batterie ou un autre périphérique. Cette nouvelle nomenclature était encore réservée aux builds Insider lors de son annonce au printemps.
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