Le menu d’alimentation permet déjà depuis longtemps de distinguer un arrêt ou un redémarrage classique de leurs variantes assorties d’une mise à jour. Pourtant, Windows pouvait encore profiter d’un clic sur Arrêter ou Redémarrer pour appliquer en loucedé un correctif déjà téléchargé, avant de faire ce qu’on lui avait demandé.

Redmond ne revoit donc pas tant le menu lui-même que la manière dont le système interprète votre choix. Désormais, si vous choisissez d’éteindre ou de redémarrer le PC, Windows doit s’exécuter sans négocier, quand bien même il brûlerait d’appliquer cette mise à jour que vous ne cessez de repousser.

Microsoft expérimente cette évolution depuis avril dans les builds Insider, et Windows Latest a confirmé l’avoir observée après l’installation de la mise à jour optionnelle d’août sur une version stable de Windows 11. Bientôt sur votre PC à la maison, donc.