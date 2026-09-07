On y retrouve jusqu'à un écran OLED 2,8K et 120 Hz de 14 pouces, couplé à des processeurs Intel Wildcat Lake (Core 7 de série 3 au maximum). Ces derniers intègrent dans le cas présent jusqu'à 32 Go de LPDDR5X et s'épaulent d'un maximum de 2 To de SSD. L'alimentation est quant à elle assurée par une batterie de 65 Wh sur les meilleures configurations.

Le ThinkBook 14x Gen 2 est annoncé en France à compter de 1079 euros, pour un lancement plus tard en septembre.

Attendu sur la même période, cette fois à partir de 1099 euros, le ThinkBook 14 Gen 9 est globalement moins appétissant. Son châssis est plus lourd et plus épais (17,9 mm d'épaisseur pour 1,3 kg), son écran limité à une dalle LCD IPS de 14 pouces couvrant seulement le spectre de couleurs NTSC, et sa batterie s'avère plus petite (50 Wh).