Avec Acer et quelques autres, Lenovo fait partie des constructeurs ayant été les plus actifs en cet IFA 2026. Outre les modèles RTX Spark et IdeaPad annoncés, la marque a également pris soin de présenter deux concepts particulièrement intéressants, destinés à l'avenir du segment professionnel.
Nous vous parlions il y a quelques jours des modèles RTX Spark détaillés cette fois avec plus d'entrain par Lenovo, mais aussi du petit IdeaPad Vibe. Nous vous avions également présenté les nouveaux modèles LOQ dévoilés par la marque chinoise peu avant l'ouverture de l'IFA. Il nous reste maintenant à vous parler de ses nouveaux modèles ThinkBook pour faire le tour des principales nouveautés dévoilées par Lenovo à Berlin.
ThinkBook 14x Gen 2 / ThinkBook 14 Gen 9 : de la couleur pour les pros… ou un Snapdragon X2 Plus
On peut commencer avec le ThinkBook 14x Gen 2. Avec ce modèle, Lenovo vise les pros en quête d'un ultraportable très léger et facile à manipuler… mais aussi avides d'un peu de couleur sur un marché professionnel où les appareils sont souvent trop grisâtres. Décliné en Luna Grey, Celestial White, Mystic Violet et Veil Blue, l'engin mise sur un châssis de 12,9 mm d'épaisseur pour seulement 990 grammes.
On y retrouve jusqu'à un écran OLED 2,8K et 120 Hz de 14 pouces, couplé à des processeurs Intel Wildcat Lake (Core 7 de série 3 au maximum). Ces derniers intègrent dans le cas présent jusqu'à 32 Go de LPDDR5X et s'épaulent d'un maximum de 2 To de SSD. L'alimentation est quant à elle assurée par une batterie de 65 Wh sur les meilleures configurations.
Le ThinkBook 14x Gen 2 est annoncé en France à compter de 1079 euros, pour un lancement plus tard en septembre.
Attendu sur la même période, cette fois à partir de 1099 euros, le ThinkBook 14 Gen 9 est globalement moins appétissant. Son châssis est plus lourd et plus épais (17,9 mm d'épaisseur pour 1,3 kg), son écran limité à une dalle LCD IPS de 14 pouces couvrant seulement le spectre de couleurs NTSC, et sa batterie s'avère plus petite (50 Wh).
On y retrouve en revanche des puces Snapdragon X2 Plus encore rares sur le marché, ainsi qu'une webcam 5 Mpx de meilleure qualité et une connectivité Wi-Fi 7 qui fait défaut à son cousin le ThinkBook 14x Gen 2. On y trouve également un second emplacement pour SSD, permettant l'ajout d'une barrette M.2 supplémentaire en cas de besoin. Ses connectiques sont par ailleurs un peu plus étoffées, avec notamment la présence d'un lecteur de cartes SD.
Project AeroBlade : la dissipation active… mais sans ventilateur au service d'un PC hyper fin
Nettement plus intéressant, le Project AeroBlade n'est pour l'heure, et comme son nom l'indique, qu'un concept. Un concept toutefois relativement avancé que Lenovo semble projeter pour une commercialisation l'année prochaine… vraisemblablement sous une forme un peu différente.
L'appareil prend quoi qu'il en soit la forme d'un PC portable de 14 pouces. Son châssis en alliage de magnésium et d'aluminium mesure seulement 9,95 mm d'épaisseur pour 830 grammes. Il s'agit donc, à ce stade, d'un des modèles les plus fins et légers du marché, mais ce n'est pas vraiment sa caractéristique la plus intéressante.
Et pour cause, ce modèle développé en partenariat avec Intel a pour principale particularité d'embarquer un système de dissipation actif, pourtant dépourvu de ventilateurs. Avec la technologie Active Flow (conçue pour sa part avec Frore Systems), Lenovo parvient en effet à « remplacer le système de refroidissement traditionnel par ventilateur, par une architecture de refroidissement actif à semi-conducteurs ». Derrière cette technologie se cache une ventilation sans ventilateur ni pièce mécanique mobile, reposant en réalité sur deux modules hyper fins.
Ces derniers sont positionnés à l'emplacement habituel des ventilateurs. Ils intègrent des membranes ultrasoniques envoyant de l'air sous pression pour refroidir le PC. Cette technologie, assez révolutionnaire, pourrait à terme faire son entrée sur des modèles grand public pour éviter l'encrassement de nos PC portables (les ventilateurs finissant toujours par accumuler de la poussière), tout en réduisant le bruit émis par leur système de refroidissement et l'épaisseur requise par les dispositifs actuels. Ces modules Active Flow mesurent en effet moins de 3 mm d'épaisseur.
Project Swan : Lenovo nous refait le coup de l'écran OLED étirable
Ce Project Swan permet en effet à un ultraportable de 14 pouces d'agrandir son écran pour passer à une dalle de 17 pouces au format 16:9 une fois totalement déplié. Le concept en question conserve néanmoins un châssis relativement fin et léger, de 17,9 mm d'épaisseur pour 1,6 kg.
Pour l'instant, aucune date de lancement ou prix ne sont communiqués pour ces projets AeroBlade et Swan, qui font surtout office de preuve de concept et de vitrine technologique pour Lenovo.
La firme nous a néanmoins habitués à réemployer, sur certains appareils grand public, des technologies utilisées par le passé sur d'anciens concepts. C'était par exemple le cas pour l'écran déroulant du ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, testé récemment par nos soins. Nous ne serions donc pas surpris de voir le système Active Flow ou le principe d'écran étirable horizontalement débarquer sur des PC portables Lenovo à moyen terme.
Source : CP Lenovo / Annonces IFA
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.