Aurzen profite de l’IFA 2026 pour faire évoluer son étonnant vidéoprojecteur pliable. Le ZIP Pro passe au Full HD, double sa luminosité et gagne une entrée vidéo USB-C, mais prend aussi sérieusement du poids.
Lorsque nous avions découvert le premier Aurzen ZIP au MWC 2025, son format nous avait franchement séduits. Son corps articulé en trois parties faisait directement office de support, permettant d’orienter l’image sans trépied. Ses performances restaient toutefois limitées par une définition de 720p et une luminosité de seulement 100 lumens ANSI. Présenté à l’IFA de Berlin, l'Aurzen ZIP Pro conserve cette formule, mais revoit sérieusement sa fiche technique.
Enfin du Full HD, avec deux fois plus de lumière
Le nouveau modèle repose sur une puce DLP 0.23" permettant au petit appareil de s'enorgueillir d'une définition native de 1 920 × 1 080 pixels. Et ce n'est pas tout, sa luminosité atteint 200 lumens ANSI, soit deux fois plus que sur le ZIP. Cela reste modeste : Aurzen recommande une image de 60 à 80 pouces dans une pièce sombre, même si le projecteur peut monter jusqu’à 115 pouces.
La mise au point automatique par capteur ToF est accompagnée d’une correction trapézoïdale sur quatre points. Surtout, une entrée vidéo USB-C compatible DisplayPort Alt Mode permet désormais de connecter directement certains smartphones, ordinateurs et consoles. Aurzen met notamment en avant une liaison directe avec la Nintendo Switch, sans passer par son dock, avec un temps de réponse annoncé entre 20 et 40 ms.
AirPlay, Miracast, DLNA et Google Cast sont également pris en charge. Le ZIP Pro ne dispose toutefois d’aucune application de streaming intégrée.
Plus autonome, mais nettement moins léger
La batterie de 38 Wh promet jusqu’à 2 h 30 d’autonomie en mode Eco, contre environ 1 h 30 auparavant. En revanche, sur le stand de la marque, aucune indication ne nous a été donné quant à l'autonomie à pleine puissance lumineuse. La recharge passe à 65 W en USB-C et peut fonctionner pendant la projection avec une alimentation suffisamment puissante. Deux haut-parleurs de 2 W sont intégrés, tandis que deux casques Bluetooth peuvent être connectés simultanément.
Ces progrès se paient toutefois sur la balance. Replié, le ZIP Pro mesure 115 × 97 × 44 mm et pèse 586 grammes, contre seulement 280 grammes pour son prédécesseur. Il reste facile à transporter dans un sac, mais s’éloigne quelque peu du véritable projecteur de poche qui nous avait surpris à Barcelone.
L’Aurzen ZIP Pro est proposé en précommande à 579,99 dollars, contre un tarif public de 629,99 dollars. Les expéditions doivent commencer le 30 octobre 2026 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Son prix français en euros reste encore à préciser.
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