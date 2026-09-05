La batterie de 38 Wh promet jusqu’à 2 h 30 d’autonomie en mode Eco, contre environ 1 h 30 auparavant. En revanche, sur le stand de la marque, aucune indication ne nous a été donné quant à l'autonomie à pleine puissance lumineuse. La recharge passe à 65 W en USB-C et peut fonctionner pendant la projection avec une alimentation suffisamment puissante. Deux haut-parleurs de 2 W sont intégrés, tandis que deux casques Bluetooth peuvent être connectés simultanément.



Ces progrès se paient toutefois sur la balance. Replié, le ZIP Pro mesure 115 × 97 × 44 mm et pèse 586 grammes, contre seulement 280 grammes pour son prédécesseur. Il reste facile à transporter dans un sac, mais s’éloigne quelque peu du véritable projecteur de poche qui nous avait surpris à Barcelone.