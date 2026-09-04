Hisense continue d’étendre sa gamme de vidéoprojecteurs, mais change cette fois de terrain. Avec le P1, la marque présente son premier modèle compact doté d’une batterie intégrée. Triple laser, zoom optique et 1 000 lumens ANSI sont au programme, avec toutefois une autonomie qui dépendra fortement du niveau de luminosité choisi.
Hisense avait déjà commencé à réduire le format de ses vidéoprojecteurs avec le M2 Pro, présenté l’an dernier comme une alternative plus compacte à ses autres séries de vidéoprojecteurs. Le constructeur franchit cette fois une étape supplémentaire avec le P1 : pour la première fois chez Hisense, le vidéoprojecteur intègre directement une batterie et peut donc fonctionner sans être relié au secteur.
Un positionnement qui le fait entrer sur un marché déjà bien occupé par XGIMI, Nebula ou encore certains modèles de Samsung, mais avec une approche assez typique de Hisense : plutôt que de sacrifier complètement les performances sur l’autel de la mobilité, le constructeur conserve notamment une source triple laser TriChroma.
Un vrai triple laser, même loin d’une prise
Le P1 peut projeter une image comprise entre 65 et 150 pouces et annonce une luminosité de 1 000 lumens ANSI. Il embarque également un zoom optique 1,0-1,3, assez inhabituel sur un vidéoprojecteur de ce format, ainsi qu’un système CineBlack portant le contraste annoncé à 6 000:1.
Hisense insiste d’ailleurs sur ce positionnement : malgré son format nomade et sa batterie, le P1 conserve une source triple laser comparable dans son principe à celle employée sur les autres vidéoprojecteurs de la marque. Lors de notre passage sur le stand Hisense à l’IFA, le constructeur nous a expliqué vouloir éviter précisément l’image du petit projecteur « gadget ».
La définition retenue reste toutefois plus modeste que sur les modèles home cinéma de la marque. Hisense annonce ici une projection 2K via DLP, et non de la 4K. Le constructeur met également en avant un temps de réponse de 1 ms en 2K à 240 Hz, ainsi que l’accès au Xbox Game Pass sur les versions compatibles de VIDAA OS 9.6.
Jusqu’à 1 h 30 d’autonomie, mais pas à pleine puissance
La batterie constitue évidemment la principale nouveauté du P1, et Hisense nous a donné sur place quelques précisions importantes
À pleine puissance, le constructeur évoque environ 45 minutes d’autonomie. En réduisant la luminosité, cette durée pourrait grimper jusqu’à environ 1 h 30. De quoi regarder un épisode ou un programme court à pleine puissance, mais il faudra donc accepter de réduire la luminosité pour espérer tenir pendant une bonne partie d’un film.
C’est justement ce compromis entre luminosité et autonomie qui permettra de situer le P1 face aux références déjà installées de la catégorie. Les petits projecteurs sur batterie de XGIMI ou Nebula misent souvent davantage sur l’endurance et la compacité, quand Hisense semble ici privilégier une source triple laser relativement lumineuse et un véritable zoom optique.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.