Hisense insiste d’ailleurs sur ce positionnement : malgré son format nomade et sa batterie, le P1 conserve une source triple laser comparable dans son principe à celle employée sur les autres vidéoprojecteurs de la marque. Lors de notre passage sur le stand Hisense à l’IFA, le constructeur nous a expliqué vouloir éviter précisément l’image du petit projecteur « gadget ».



La définition retenue reste toutefois plus modeste que sur les modèles home cinéma de la marque. Hisense annonce ici une projection 2K via DLP, et non de la 4K. Le constructeur met également en avant un temps de réponse de 1 ms en 2K à 240 Hz, ainsi que l’accès au Xbox Game Pass sur les versions compatibles de VIDAA OS 9.6.