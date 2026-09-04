Un collectionneur français met aux enchères sa collection complète de 56 iPhone, du tout premier modèle à l'iPhone 17 Pro Max. Elle pourrait être estimée jusqu'à 80 000 euros, avec une vente qui doit se clôturer la semaine prochaine.
À quelques jours de la présentation de l'iPhone 18, c'est un tout autre pan de l'histoire Apple qui refait surface. Un collectionneur français, basé en Bretagne, propose sur la plateforme Catawiki les 56 iPhone qu'il a patiemment accumulés depuis ses 18 ans, la quasi-totalité étant encore scellés dans leur emballage d'origine. De l'écran tactile inaugural de 2007 aux dernières puces IA, la collection dont tout grand amoureux de la firme à la pomme rêve retrace deux décennies de smartphone, portée par un engouement grandissant pour la tech vintage.
Une collection façonnée par vingt ans de passion Apple et iPhone mise aux enchères en France
En 2007 Camille n'était qu'un apprenti de 18 ans, mais il est s'offert son tout premier iPhone avec sa première paie. Depuis, le fier Breton n'a jamais raté une sortie Apple, guettant les keynotes et visitant les Apple Store aux quatre coins du monde lors de ses voyages. Une fidélité de près de vingt ans qui a fini par se transformer en véritable capsule temporelle technologique, qu'il a aujourd'hui choisi de transmettre à un autre passionné, plutôt que de la garder pour lui.
Ce sont ainsi pas moins de 56 iPhone qui sont réunis sans un seul modèle manquant à l'appel, du 2G originel jusqu'au 17 Pro Max sorti le 19 septembre 2025. Défiler devant ces boîtes soigneusement alignées, c'est un peu remonter le fil d'Ariane du smartphone moderne, avec l'écran tactile qui a tout déclenché, l'arrivée de l'App Store, l'essor de la photo mobile, puis Siri, Face ID, les écrans bord à bord, la 5G et, évidemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle grand public embarquée. Une frise chronologique complète de l'évolution du téléphone made in Cupertino.
Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'à l'exception du premier iPhone 2G, ouvert mais jamais activé, tous les autres exemplaires sont restés scellés dans leur boîte d'origine. Un état proche du neuf qui, près de vingt ans après leur sortie, fait de ces téléphones autrefois banals des pièces convoitées par les amateurs d'objets rares et les nostalgiques de la première heure. Certains iPhone 2G isolés ont par le passé atteint des sommes spectaculaires en vente, mais c'est ici la complétude de l'ensemble, plus qu'une pièce unique, qui fait toute la rareté et l'originalité de la proposition.
Pourquoi les objets technologiques d'occasion séduisent de plus en plus les collectionneurs
La collection, mise aux enchères en ligne sur Catawiki, est proposée avec une offre de départ symbolique d'un euro, mais l'estimation des experts grimpe, elle, entre 65 000 et 80 000 euros. La vente, sélectionnée par Toby Wickwire, expert maison fort de 40 ans d'expérience en jeux vidéo et objets informatiques, se referme le 12 septembre, avec des frais de protection acheteur de 9 % + 3 euros, et une livraison facturée 50 euros depuis la France.
Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais comme on le voit dans la musique où les tournées des stars des années 80, 90 et 2000 se multiplient, il y a bien une nostalgie numérique aussi. Et cette dernière est surtout portée par la génération Z. Catawiki par exemple nous explique que la demande mondiale pour les technologies vintage (iPhone en tête) a presque quadruplé en un an, tandis que les ventes d'objets tech des années 2000 (iPods, appareils photo, consoles) ont grimpé d'environ 200 % entre janvier et septembre 2026, comparé à la même période l'an dernier.
Ce qui frappe surtout Toby Wickwire, c'est le glissement de statut de l'objet qu'est le téléphone portable qui, en moins de vingt ans, est passé du gadget qu'on remplace sans y penser à la pièce qu'on chérit, qu'on expose, qu'on regarde avec une pointe de nostalgie. De quoi, peut-être, donner des idées à tous ceux qui ont, eux aussi, précieusement gardé leurs vieux téléphones au fond d'un tiroir.
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