Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais comme on le voit dans la musique où les tournées des stars des années 80, 90 et 2000 se multiplient, il y a bien une nostalgie numérique aussi. Et cette dernière est surtout portée par la génération Z. Catawiki par exemple nous explique que la demande mondiale pour les technologies vintage (iPhone en tête) a presque quadruplé en un an, tandis que les ventes d'objets tech des années 2000 (iPods, appareils photo, consoles) ont grimpé d'environ 200 % entre janvier et septembre 2026, comparé à la même période l'an dernier.