Ainsi, Apple classe un produit comme vintage environ cinq ans après l'avoir retiré de la vente. Ce statut signifie que la firme accepte encore de le réparer, mais uniquement tant qu'elle dispose des pièces nécessaires. Concrètement, le SAV reste possible, mais sans garantie dans la durée. On retrouve actuellement dans cette liste des appareils comme l'iPhone X, l'iPhone 11 Pro, le MacBook Air 13 pouces de 2019 ou le MacBook Pro 13 pouces, de 2019 également.