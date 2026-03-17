Apple a pour habitude de catégoriser ses anciens produits : ils peuvent devenir vintages, puis obsolètes. Et cela a des conséquences directes sur leur prise en charge. Et justement, deux nouveaux iPhone viennent de basculer dans cette dernière classification.
Différences entre vintage et obsolète
Ainsi, Apple classe un produit comme vintage environ cinq ans après l'avoir retiré de la vente. Ce statut signifie que la firme accepte encore de le réparer, mais uniquement tant qu'elle dispose des pièces nécessaires. Concrètement, le SAV reste possible, mais sans garantie dans la durée. On retrouve actuellement dans cette liste des appareils comme l'iPhone X, l'iPhone 11 Pro, le MacBook Air 13 pouces de 2019 ou le MacBook Pro 13 pouces, de 2019 également.
Passé sept ans depuis l'arrêt des ventes, le produit bascule dans la catégorie obsolète : la rupture totale. La firme de Cupertino cesse définitivement toute prise en charge, qu'il s'agisse de réparations officielles ou de support technique. En cas de panne, l'utilisateur ne pourra plus compter sur le réseau Apple, ni en Apple Store ni via un réparateur agréé.
Les iPhone obsolètes
D'après le média spécialisé 9to5Mac, deux modèles d'iPhone appartiennent désormais à la catégorie obsolète : l'iPhone 4 et l'iPhone 5, des appareils commercialisés respectivement en 2010 et 2012 et qui ont clairement fait leur temps. Il y a fort à parier que très peu de personnes disposent encore de l'un de ces smartphones.
Reste qu'il existe probablement quelques irréductibles qui les conservent, que ce soit par nostalgie, comme appareil de secours, ou simplement parce qu'ils font encore l'affaire pour un usage minimal.
À noter que des modèles plus récents font déjà partie de la catégorie obsolète. C'est notamment le cas des iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus et iPhone SE. Les iPhone 7 et 8, eux, sont encore considérés comme vintage.