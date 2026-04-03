L'iPhone 17 Pro arrive avec une nouvelle édition très limitée, qui va ravir les plus grands fans de la marque. Une édition qui rend hommage au fondateur d'Apple !
Les iPhone sont sûrement parmi les smartphones les plus chers du marché, et particulièrement pour ce qui est des versions plus haut de gamme, à savoir l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Mais ça n'était encore rien par rapport à une version un peu particulière, conçue pour fêter les 50 ans d'Apple.
Des iPhone 17 Pro intégrant une toute petite partie du col roulé mythique de Steve Jobs lancés
Tout le monde se souvient du mythique fondateur d'Apple, Steve Jobs, l'homme qui se démarquait par son accoutrement - notamment le pul à col roulé. Un col roulé qui va connaître une nouvelle vie avec cette création du studio Caviar.
En effet, ce dernier, pour fêter les 50 ans d'Apple, a lancé une édition très limitée des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui intègrent au dos, au niveau du logo Apple, un tout petit morceau du col roulé légendaire de Steve Jobs. Il s'agirait de morceaux du pull porté à l'occasion de la présentation de l'ordinateur NeXT. Un certificat d'authenticité accompagne ces iPhone.
Un modèle vendu à hauteur de neuf exemplaires seulement
Niveau design, les appareils produits auront droit à un châssis en titane, avec à l'arrière un panneau noir, qui intègre à la fois le logo (et son morceau du col roulé) et, plus bas, une reproduction de la signature de Steve Jobs.
Pour ceux qui sont intéressés, il faut noter aussi que ces iPhone 17 Pro (et Pro Max) coûtent incroyablement cher. Leur prix, à l'unité ? 9 630 dollars pour la version Pro, et 11 560 dollars pour la version Pro Max ! Mais il n'y aura pas beaucoup d'heureux, Caviar ayant décidé de ne produire que neuf iPhone pour cette édition, en référence au 9 janvier 2007, date de présentation du tout premier iPhone par Steve Jobs.
Et si les tarifs vous semblent fou, il semble pourtant qu'il n'y ait plus à cette heure que deux derniers smartphones de disponibles à la vente.