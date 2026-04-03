Niveau design, les appareils produits auront droit à un châssis en titane, avec à l'arrière un panneau noir, qui intègre à la fois le logo (et son morceau du col roulé) et, plus bas, une reproduction de la signature de Steve Jobs.

Pour ceux qui sont intéressés, il faut noter aussi que ces iPhone 17 Pro (et Pro Max) coûtent incroyablement cher. Leur prix, à l'unité ? 9 630 dollars pour la version Pro, et 11 560 dollars pour la version Pro Max ! Mais il n'y aura pas beaucoup d'heureux, Caviar ayant décidé de ne produire que neuf iPhone pour cette édition, en référence au 9 janvier 2007, date de présentation du tout premier iPhone par Steve Jobs.

Et si les tarifs vous semblent fou, il semble pourtant qu'il n'y ait plus à cette heure que deux derniers smartphones de disponibles à la vente.