Pour célébrer les 250 ans des États-Unis, une gigantesque capsule temporelle vient d’être enterrée avec des objets représentatifs de notre époque. Parmi eux, un iPhone 17 Pro Max qui ne reverra la lumière du jour que dans deux siècles et demi.
Les capsules temporelles fascinent depuis toujours par leur capacité à figer un instant précis de l’histoire pour les générations futures. Celle enterrée ce 4 juillet 2026, à l’occasion du 250e anniversaire de la création des États-Unis, ne déroge pas à la règle. Elle renferme une sélection d’objets censés incarner l’Amérique contemporaine, avec une promesse claire : rester scellée jusqu’au 4 juillet 2276. Parmi ce trésor symbolique se cache un smartphone dernier cri. Reste une question amusante : cet appareil aura-t-il la moindre chance de fonctionner encore lorsqu’on viendra le déterrer ?
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
Un iPhone orange pour représenter notre époque
D’après 9to5Mac, la capsule contient un iPhone 17 Pro Max dans son coloris Cosmic Orange, glissé aux côtés de nombreux autres objets représentatifs du pays. Il est accompagné de plusieurs artefacts numériques, censés offrir un aperçu de nos usages actuels aux curieux qui les découvriront dans 250 ans, soit un délai comparable à celui qui nous sépare aujourd’hui de l’invention du télégraphe de Chappe.
Le geste soulève naturellement son lot d’interrogations pratiques. Que deviendra la batterie de l’appareil après un si long sommeil ? Aura-t-elle gonflé au point d’endommager le reste du boîtier ? Les découvreurs de 2276 sauront-ils seulement démarrer un objet technologique vieux d’un quart de millénaire, à supposer qu’il soit encore en état de fonctionner ? Sans oublier la question du chargement : le port USB-C, aujourd’hui universel, aura vraisemblablement disparu depuis bien longtemps.
Un clin d’œil à l’avenir incertain de la technologie
L’iPhone n’a que dix-neuf ans d’existence à ce jour, ce qui rend difficile d’imaginer à quoi ressemblera la technologie dans 250 ans. D’ici l’ouverture de la capsule, l’humanité aura peut-être abandonné les appareils physiques au profit de dispositifs qui n’existent même pas encore dans l’imaginaire collectif actuel.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont relevé une ironie amusante : si le smartphone pliable d’Apple, attendu prochainement, était sorti un an plus tôt, il aurait pu symboliquement survivre à tous les modèles d’iPhone qui seront jamais commercialisés d'ici cette lointaine année 2276. Une remarque qui souligne, avec humour, la place particulière qu’occupe déjà cet appareil dans l’histoire de la marque.
Impossible aujourd’hui d’imaginer ce que ressentiront nos descendants face à cette relique numérique. Certains éléments leur seront familiers, mais tant de détails se seront perdus en chemin. On ne vous donne pas rendez-vous en 2276 pour le vérifier, mais à vous, leurs arrière-arrière-petits-enfants, si vous tombez sur cet article dans 250 ans.