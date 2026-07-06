L’iPhone n’a que dix-neuf ans d’existence à ce jour, ce qui rend difficile d’imaginer à quoi ressemblera la technologie dans 250 ans. D’ici l’ouverture de la capsule, l’humanité aura peut-être abandonné les appareils physiques au profit de dispositifs qui n’existent même pas encore dans l’imaginaire collectif actuel.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont relevé une ironie amusante : si le smartphone pliable d’Apple, attendu prochainement, était sorti un an plus tôt, il aurait pu symboliquement survivre à tous les modèles d’iPhone qui seront jamais commercialisés d'ici cette lointaine année 2276. Une remarque qui souligne, avec humour, la place particulière qu’occupe déjà cet appareil dans l’histoire de la marque.