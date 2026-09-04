Dépourvu d’écran, le Luna Band ne possède pas non plus de microphone et ne restitue pas lui-même ses réponses à voix haute. Sur iPhone, l’utilisateur peut passer par Siri pour consigner un repas, signaler un symptôme ou interroger LifeOS sans ouvrir l’application. Les échanges audio transitent alors par le téléphone ou les écouteurs qui lui sont connectés, tandis que le bracelet communique surtout au moyen de vibrations.

L’application reste compatible avec Android, mais Luna ne documente pas clairement un équivalent à l’intégration Siri permettant une utilisation vocale entièrement mains libres. Le matériel associe un capteur optique PPG, un capteur de température cutanée et une centrale inertielle à six axes. Il en déduit notamment la fréquence cardiaque, la HRV, la SpO₂, le sommeil, les pas et une estimation du VO₂ max.

Avec ses 24 grammes, le Luna Band promet jusqu’à dix jours d’autonomie et une étanchéité à 5 ATM. Il propose plus de 60 profils sportifs, mais n’en reconnaît automatiquement que cinq, tandis que la localisation des activités extérieures repose sur le GPS du smartphone.