Présenté au CES en début d’année et lancé mondialement à l’occasion de l’IFA, le Luna Band est un tracker de santé sans écran à 150 euros qui mise sur une IA vocale pour concurrencer le Fitbit Air de Google et le Cirqa Band de Garmin.
Luna fait son entrée sur le marché mondial avec un pari risqué : un bracelet fitness dépourvu d’écran, piloté à la voix, face à des acteurs installés comme Garmin, Fitbit ou Polar. La filiale de la société technologique indienne Noise, plutôt connue jusqu’ici pour ses smart rings, choisit l’IFA pour transformer l’essai. Après une liste d’attente ouverte au printemps, un « Drop 1 » sur invitation en juillet et des premières livraisons prévues le 31 du même mois, le Luna Band passe enfin en vente libre.
Un bracelet muet qui parle à votre place
Dépourvu d’écran, le Luna Band ne possède pas non plus de microphone et ne restitue pas lui-même ses réponses à voix haute. Sur iPhone, l’utilisateur peut passer par Siri pour consigner un repas, signaler un symptôme ou interroger LifeOS sans ouvrir l’application. Les échanges audio transitent alors par le téléphone ou les écouteurs qui lui sont connectés, tandis que le bracelet communique surtout au moyen de vibrations.
L’application reste compatible avec Android, mais Luna ne documente pas clairement un équivalent à l’intégration Siri permettant une utilisation vocale entièrement mains libres. Le matériel associe un capteur optique PPG, un capteur de température cutanée et une centrale inertielle à six axes. Il en déduit notamment la fréquence cardiaque, la HRV, la SpO₂, le sommeil, les pas et une estimation du VO₂ max.
Avec ses 24 grammes, le Luna Band promet jusqu’à dix jours d’autonomie et une étanchéité à 5 ATM. Il propose plus de 60 profils sportifs, mais n’en reconnaît automatiquement que cinq, tandis que la localisation des activités extérieures repose sur le GPS du smartphone.
À 149 euros, il se glisse entre le Fitbit Air de Google et le Cirqa Band de Garmin
C’est le nerf de la guerre. À 149 euros exactement, le Luna Band se positionne entre le Fitbit Air de Google (99 euros) et le Cirqa Band de Garmin (200 euros), tout en faisant face à l’Amazfit Helio Strap et au Polar Loop. L’argument tarifaire est cohérent sur le papier, mais il laisse entière la question de la valeur réelle de l’IA vocale face à des marques dont les écosystèmes logiciels sont rodés depuis des années.
Autre argument mis en avant par Luna : aucun abonnement mensuel, à l’instar du modèle retenu par Google et Garmin sur leurs trackers respectifs, quoi que certaines fonctions avancées de Fitbit demandent Google Health Premium. Le bracelet est disponible uniquement sur le site du fabricant, dans trois coloris (vert, noir ou beige). Le lancement mondial à l’IFA marque le passage à une distribution ouverte après des mois de précommandes réservées.
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