Avec des capacités de stockage atteignant les 512 Go et 1 To, ce mini SSD portable cible les créateurs mobiles et les vidéastes sur smartphone (généralement iPhone) bien plus que l’utilisateur cherchant un simple disque de sauvegarde. Les férus de performances noteront aussi qu’il plafonne à la moitié des débits annoncés par le Lexar ES5. Sa commercialisation est prévue au quatrième trimestre de cette année, à un prix pour l’instant inconnu. Le Muse veut disparaître derrière l’iPhone ; son câble, lui, restera bien en vue.