À peine plus épais qu’une carte bancaire sur ses bords, le nouveau SSD portable de Lexar possède une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To et promet la captation en ProRes 4K à 120 images par seconde. Sa finesse impose toutefois un câble propriétaire.
Le Lexar Muse s’attaque à la petite brique greffée au dos des smartphones des vidéastes. Dévoilé à l’IFA 2026 et présenté par son fabricant comme le SSD portable le plus fin au monde, il ne mesure que 3,8 mm en son centre et s’affine jusqu’à 1 mm sur les bords. Un format carte bancaire pensé pour se faire oublier pendant les prises de vue.
Un SSD taillé pour filmer en ProRes
Sous son boîtier métallique monobloc, Lexar combine un circuit imprimé conçu sur mesure et un empilement de mémoires NAND haute densité. Le Muse affiche jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture, des débits suffisants pour enregistrer directement des vidéos Apple ProRes 4K à 120 images par seconde sur un iPhone compatible (440 Mo/s minimum pour filmer dans cette définition).
Le SSD se glisse dans un étui équipé d’aimants N52 qui vient se fixer au dos des smartphones compatibles MagSafe. Il fonctionne également avec les iPad, Mac et autres appareils dotés d’une prise USB-C (et Type-A grâce à l’adaptateur fourni).
La finesse avant la polyvalence
Pour gagner ces précieux millimètres d’épaisseur, Lexar a supprimé le connecteur USB-C classique. Le Muse dépend donc de son câble magnétique SnapLink fourni, relié au SSD par des broches à ressort. Impossible cependant de le remplacer au pied levé par n’importe quel câble trouvé au fond d’un sac.
Avec des capacités de stockage atteignant les 512 Go et 1 To, ce mini SSD portable cible les créateurs mobiles et les vidéastes sur smartphone (généralement iPhone) bien plus que l’utilisateur cherchant un simple disque de sauvegarde. Les férus de performances noteront aussi qu’il plafonne à la moitié des débits annoncés par le Lexar ES5. Sa commercialisation est prévue au quatrième trimestre de cette année, à un prix pour l’instant inconnu. Le Muse veut disparaître derrière l’iPhone ; son câble, lui, restera bien en vue.
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