Pour ses 30 ans, Lexar dévoile au CES 2026 ses nouvelles solutions de stockage ultra-performantes. Du microSD 2 To le plus rapide au monde au Lexar Air SSD nomade, la marque mise sur vitesse, compacité et fiabilité.
Le temps file à toute allure ! Cette année, Lexar, spécialiste des solutions de stockage, souffle ses 30 bougies. La marque a choisi la vitrine du CES 2026 pour marquer le coup et présenter ses dernières innovations. Les ambitions sont claires, poursuivre le développement de produits performants, en phase avec les usages et les attentes des utilisateurs. Reste à savoir comment cette promesse se traduit concrètement.
Lexar : des innovations qui marquent les esprits
Quoi de mieux pour célébrer un anniversaire qu’en laissant une empreinte durable dans le monde de la Tech ?
Lexar commence 2026 en grande pompe avec sa carte microSD UHS-I de 2 To, la Professional SILVER PLUS, désormais la plus rapide au monde dans sa catégorie. Avec des vitesses atteignant 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, elle se trouvera une place de choix dans les drones, action-cams et autres dispositifs utilisés par les créateurs pour enregistrer des vidéos en 4K60P.
Lexar dévoile également plusieurs nouveautés qui promettent de séduire les passionnés :
- Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD ;
- Lexar TouchLock Portable SSD ;
- Lexar Air Portable SSD.
Lexar Air Portable SSD : ces plus qui font la différence
Un SSD portable plus léger qu’un câble USB ? C’est le premier argument mis en avant par Lexar pour son Air Portable SSD. Et pour cause, avec seulement 19 grammes sur la balance, le fabricant peut parler de poids plume. Un exploit d’autant plus notable que ce modèle se décline en trois capacités de stockage généreuses : 512 Go, 1 To et jusqu’à 2 To — de quoi stocker des milliers de photos et autant d’enregistrements vidéo en haute définition.
Compact, élégant et résistant
Si la légèreté est un atout clé, le format l’est tout autant. Avec des dimensions de 50,7 × 70,7 mm et une épaisseur de seulement 9,3 mm, le Lexar Air mise sur une compacité extrême. Suffisamment discret pour se glisser dans une poche (voire dans un portefeuille) il s’adresse clairement aux utilisateurs nomades qui désirent un stockage performant, toujours à portée de main.
À ce sujet, Lexar a fait le choix d’un design minimaliste, à la fois sobre et élégant. Des lignes épurées interrompues par une simple encoche, pensée pour accrocher le SSD à un cordon et faciliter son transport au quotidien. Robuste, il résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres ainsi qu’aux températures extrêmes allant de -40 °C à 85 °C. Ajoutez à cela une garantie de trois ans, et vous avez un SSD taillé pour l’aventure, capable d’accompagner les utilisateurs sans craindre la perte de données.
Transférer 1 Go en seulement 3 secondes
Qui dit capacité de stockage importante implique forcément de nombreux fichiers à transférer, parfois très volumineux. D’où l’importance de s’appuyer sur un SSD rapide. De ce côté-là, Lexar n’a clairement pas fait les choses à moitié : le Lexar Air affiche des vitesses allant jusqu’à 390 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture via son port USB-C 3.2 Gen 1.
Lexar a également développé une application dédiée, capable d’assurer la sauvegarde automatique des photos et vidéos depuis votre smartphone vers le SSD. À vrai dire, cela fonctionne même avec les Live Photos de l’iPhone. Une solution qui permet non seulement de libérer de l’espace sur le téléphone, mais aussi de sécuriser vos données les plus précieuses. Et comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs ont également accès au Lexar Recovery Tool, un logiciel conçu pour récupérer des fichiers que l’on a supprimés accidentellement.
Lexar Air : la promesse d’un SSD nomade et fiable
Le Lexar Air combine résistance, compacité et légèreté, tout en proposant une large capacité de stockage et s’accompagne de fonctionnalités pratiques pour ne jamais perdre vos données importantes.
En d’autres termes, c’est le choix naturel pour toutes les personnes qui désirent un SSD performant et fiable, à utiliser partout en déplacement.