Quoi de mieux pour célébrer un anniversaire qu’en laissant une empreinte durable dans le monde de la Tech ?

Lexar commence 2026 en grande pompe avec sa carte microSD UHS-I de 2 To, la Professional SILVER PLUS, désormais la plus rapide au monde dans sa catégorie. Avec des vitesses atteignant 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, elle se trouvera une place de choix dans les drones, action-cams et autres dispositifs utilisés par les créateurs pour enregistrer des vidéos en 4K60P.

Lexar dévoile également plusieurs nouveautés qui promettent de séduire les passionnés :