TikTok annonce une ribambelle de fonctionnalités pour sa section commentaires. Sondages, photos animées, messages vocaux… L’idée est de la rendre toujours plus vivante, avec les risques que cela implique.
Sur l’application chinoise, les commentaires font partie intégrante de l’expérience avec, tenez-vous bien, plus d’1,7 milliard de messages publiés chaque jour. Il s’agit d’un endroit où les utilisateurs s’attardent et échangent entre eux, plutôt qu’un espace pour laisser un avis. Et désormais, TikTok souhaite aller plus loin dans cette logique.
Les commentaires vont encore plus s’animer
Dans un billet de blog, le réseau social présente les nouvelles fonctionnalités qui débarqueront sur la plateforme. À commencer par les « Voice Comments », déployés au cours du mois. Concrètement, il suffira d’appuyer sur l’icône micro dans la zone de commentaire pour enregistrer un message vocal, d’une durée maximale de 60 secondes. Une fois publié, n’importe quel utilisateur pourra l’écouter en appuyant dessus.
« Que ce soit pour rire d’un mème, chanter avec un créateur ou réagir à un rebondissement inattendu, les commentaires vocaux vous permettent d’exprimer facilement ce que vous ressentez, sans avoir à taper quoi que ce soit », explique la filiale de ByteDance. Mais un tel outil devra bien entendu être modéré très strictement. Selon TikTok, les commentaires vocaux seront soumis aux mêmes règles que n’importe quel autre contenu, c’est-à-dire à la détection humaine et à des dispositifs automatisés, dont une transcription en temps réel de l’audio en texte.
Les créateurs peuvent également glisser un sondage directement dans les commentaires, une fonctionnalité disponible depuis quelques semaines déjà sur le réseau social à plus d’1 milliard d’utilisateurs.
L’image, elle aussi, gagne en mouvement
Les commentaires en photo, « l’un des moyens les plus appréciés pour s’exprimer sur TikTok », profitent eux aussi d’une mise à jour. Avec les Photo Carousel Comments, il est désormais possible d’ajouter jusqu’à neuf images dans un seul commentaire, contre une seule auparavant.
Autre nouveauté, disponible dès maintenant partout dans le monde : les Live Photo Comments. Ces images intègrent une courte séquence animée, captée juste avant et après la prise de vue, avec du son. Un format qui permet d’apercevoir un instant de mouvement avant de découvrir la photo complète. De quoi susciter encore plus d’engagement sur la plateforme, qui mise effectivement très gros sur sa section commentaires.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.