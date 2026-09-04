« Que ce soit pour rire d’un mème, chanter avec un créateur ou réagir à un rebondissement inattendu, les commentaires vocaux vous permettent d’exprimer facilement ce que vous ressentez, sans avoir à taper quoi que ce soit », explique la filiale de ByteDance. Mais un tel outil devra bien entendu être modéré très strictement. Selon TikTok, les commentaires vocaux seront soumis aux mêmes règles que n’importe quel autre contenu, c’est-à-dire à la détection humaine et à des dispositifs automatisés, dont une transcription en temps réel de l’audio en texte.