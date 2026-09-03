À 549 euros (oui, vous lisez bien), le R1 Nurovi Dry se concentre sur l’aspiration. Il combine une puissance annoncée de 21 000 Pa, un capteur Piézo qui ajuste automatiquement cette puissance et une brosse latérale extensible. Sa station cyclonique sans sac peut conserver jusqu’à 90 jours de poussière. Dyson tourne ainsi la page du 360 Vis Nav, lancé à 1 299 euros et pénalisé par sa navigation hésitante.

Un tournant historique pour Dyson, car c’est plus qu’une division par deux du ticket d’entrée dans sa gamme de robots aspirateurs. Le champion anglais descend enfin dans l’arène face à Dreame et Roborock, mais gare au K.O. James !