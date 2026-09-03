Éclipsés par la spectaculaire CameraJet, les Nurovi R1, R2 et R3 constituent pourtant l’offensive la plus ambitieuse de Dyson dans le ménage autonome. La marque renouvelle aussi son nettoyeur de sols PencilWash.
Une brosse à dents équipée d’une caméra, cela aimante forcément les regards. Derrière la très remarquée Dyson CameraJet, la marque britannique a pourtant profité de l’IFA 2026 pour dévoiler deux nouveautés importantes pour la maison : une gamme complète de robots aspirateurs Nurovi et une nouvelle génération de son nettoyeur de sols PencilWash.
Nurovi transforme le robot Dyson en véritable gamme
À 549 euros (oui, vous lisez bien), le R1 Nurovi Dry se concentre sur l’aspiration. Il combine une puissance annoncée de 21 000 Pa, un capteur Piézo qui ajuste automatiquement cette puissance et une brosse latérale extensible. Sa station cyclonique sans sac peut conserver jusqu’à 90 jours de poussière. Dyson tourne ainsi la page du 360 Vis Nav, lancé à 1 299 euros et pénalisé par sa navigation hésitante.
Un tournant historique pour Dyson, car c’est plus qu’une division par deux du ticket d’entrée dans sa gamme de robots aspirateurs. Le champion anglais descend enfin dans l’arène face à Dreame et Roborock, mais gare au K.O. James !
Mais revenons à nos moutons électriques. Le R2 Nurovi Wash+Dry, facturé 849 euros, ajoute deux serpillières triangulaires Reuleaux capables d’aller chercher les angles. Elles se relèvent sur les tapis, tandis que la station assure leur lavage et leur séchage. Les R1 et R2 seront disponibles respectivement les 4 et 9 septembre.
Le R3 Nurovi Spot+Scrub UV coiffera la gamme du haut de ses 1 199 euros. Ce robot laveur ressemble davantage à une profonde évolution du Spot+Scrub Ai testé par Clubic qu’à un appareil entièrement inédit. Le châssis semble rester identique, mais l’aspiration passe de 18 000 à 30 000 Pa. Une lumière UV rejoint la caméra et l’éclairage vert pour révéler les taches (sans promesse de désinfection) puis l’IA commande plusieurs passages si nécessaire. Et maintenant, la question qui fâche : est-ce que cette nouvelle version corrigera réellement les terribles faiblesses de navigation et de cartographie constatées sur son prédécesseur ? J’en connais un qui piaffe d’impatience de l’essayer…
Le PencilWash gagne en endurance
Le W1 PencilWash n’est pas un aspirateur-balai classique, mais un nettoyeur destiné aux sols durs. Par rapport au PencilWash lancé en février, son rouleau passe à 84 000 fibres, reçoit un peigne anti-enchevêtrement et bénéficie de douze points d’hydratation, contre huit auparavant. L’autonomie progresse de 30 à 45 minutes, au prix d’un poids légèrement supérieur de 2,4 kg. Disponible dès à présent, il coûte 349 euros.
La brosse à dents aura peut-être remporté la bataille du buzz à Berlin, mais c’est peut-être sur le parquet que Dyson joue sa vraie rentrée.
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