Dyson a en effet privilégié une pulvérisation en éventail composée de centaines de milliers de microgouttelettes, censée couvrir une surface plus large qu’un hydropulseur traditionnel tout en restant douce pour les gencives et l’émail. Pour valider cette approche sans multiplier les essais cliniques, la marque a développé une plaque dentaire artificielle en collaboration avec la faculté de médecine dentaire de l’Université nationale de Singapour.

L'’ampleur du projet donne une idée du positionnement voulu par Dyson : six années de développement, 38 brevets déposés, 661 ingénieurs mobilisés, 470 000 images dentaires collectées et 16 millions de lignes de code pour faire fonctionner la caméra.