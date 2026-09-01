Dyson dévoile la CameraJet, une brosse à dents connectée équipée d’une micro-caméra capable de repérer les espaces interdentaires pour y projeter un jet de bain de bouche en temps réel.
Dyson, jusqu’ici cantonnée à l’univers de l’aspiration et du soin capillaire avec ses célèbres Supersonic et Airwrap, s’aventure sur un territoire totalement inédit pour la marque : l’hygiène bucco-dentaire. Présentée à Paris, la CameraJet ambitionne de résoudre un problème documenté depuis des années par les dentistes : neuf personnes sur dix n’utilisent pas le fil dentaire aussi souvent qu’elles le devraient, alors que c’est justement entre les dents que la plaque s’installe en premier.
Une caméra qui vise les interstices en moins de 100 millisecondes
Le cœur du dispositif repose sur une technologie baptisée Gap Optical Targeting. Une caméra macro de 100 000 pixels filme l’intérieur de la bouche à 28 images par seconde, tandis qu’un algorithme maison, entraîné par apprentissage automatique, identifie les espaces entre les dents et anticipe leur position. Dès qu'un interstice est repéré, l’appareil y projette en moins de 100 millisecondes un jet conique de bain de bouche, plutôt qu'un simple filet d’eau classique.
Dyson a en effet privilégié une pulvérisation en éventail composée de centaines de milliers de microgouttelettes, censée couvrir une surface plus large qu’un hydropulseur traditionnel tout en restant douce pour les gencives et l’émail. Pour valider cette approche sans multiplier les essais cliniques, la marque a développé une plaque dentaire artificielle en collaboration avec la faculté de médecine dentaire de l’Université nationale de Singapour.
L'’ampleur du projet donne une idée du positionnement voulu par Dyson : six années de développement, 38 brevets déposés, 661 ingénieurs mobilisés, 470 000 images dentaires collectées et 16 millions de lignes de code pour faire fonctionner la caméra.
La brosse à dents la plus technologique du monde, et ça se ressent sur le prix
Le reste de l’appareil suit la même logique de précision. Un réservoir de 12,5 ml, qualifié d’anti-gravité par Dyson, délivre le bain de bouche de façon régulière quelle que soit l’inclinaison de la brosse, y compris à l’horizontale, une prouesse technique rendue possible par une pompe à diaphragme miniaturisée. Une station d’accueil recharge l'appareil et remplit le réservoir en cinq secondes, tandis que la tête de brosse, dotée d’une puce RFID qui alerte l’utilisateur lorsqu’il faut la remplacer, combine deux longueurs de poils.
Côté application, MyDyson affiche en direct l’image captée par la caméra, à la manière d’un petit endoscope dentaire. Sur la question de la confidentialité, Dyson précise que la caméra ne s’active qu’en mode visualisation ou en mode jet automatique, sans qu’aucune image ne soit enregistrée. La marque met également en avant un essai clinique mené en Italie sur 60 personnes, avec jusqu’à 58 % de plaque en moins par rapport à un brossage manuel classique.
Disponible depuis ce 1er septembre au prix de 479 euros, la CameraJet se positionne nettement au-dessus des références du marché. Une addition qui ne s’arrête pas au prix d’achat : Dyson commercialise également son propre dentifrice sans mousse, pensé pour ne pas gêner la caméra, ainsi que son bain de bouche dédié, deux achats récurrents à prévoir pour profiter pleinement de l’appareil.
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