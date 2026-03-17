Dyson lance un nouvel aspirateur balai qui mise autant sur l’entretien simplifié que sur l’aspiration elle-même. Avec sa station, le V10 Konical introduit enfin l’auto-vidage dans l’univers des balais sans fil de la marque.
Pendant des années, les aspirateurs balais Dyson ont mis l’accent sur la puissance, la filtration ou encore le travail des brosses sur les cheveux et poils. Il leur manquait toutefois une fonction désormais de plus en plus visible sur le marché : le vidage automatique du collecteur. Avec le V10 Konical, la marque comble ce manque en associant son nouvel appareil à une station capable de vider le bac après chaque session, tout en rechargeant l’ensemble et en stockant les accessoires.
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L'auto-vidage fait enfin son entrée dans la gamme Dyson
Avec le système Auto-empty Dok, Dyson présente son premier aspirateur sans fil capable de vider automatiquement son collecteur après le nettoyage. La station transfère poussière et résidus dans un sac hermétique, avec une capacité annoncée allant jusqu’à 60 jours de saletés, afin de réduire la fréquence des manipulations et d’éviter à l’utilisateur d’avoir à toucher directement la poussière.
Dyson explique avoir conçu cette station pour répondre à un problème très concret : le vidage du bac, jugé salissant et peu pratique. Le fabricant met en avant un processus plus hygiénique, dans lequel la poussière reste enfermée pendant le transfert. La base assure aussi la recharge intégrée de l’appareil et peut accueillir trois accessoires, ce qui lui permet de jouer un rôle plus large qu’un simple support de rangement. ￼
Cette nouveauté s’accompagne aussi d’une forme de continuité dans l’écosystème Dyson. Le communiqué précise en effet que l’Auto-empty Dok est rétro-compatible avec le Dyson V8 Cyclone. Les accessoires des V8, V8 Cyclone et V10 Konical sont par ailleurs annoncés comme interchangeables, un point qui peut intéresser les utilisateurs qui souhaitent mettre à jour leur équipement, sans forcément tout racheter.
Un aspirateur balai dans la lignée des produits Dyson, proposé avec ou sans la station d'entretien
Au-delà de sa station, le Dyson V10 Konical reprend plusieurs éléments mis en avant par la marque sur ses aspirateurs balais récents. Il intègre une tête de nettoyage All Floors Cones, conçue pour démêler les cheveux longs et les poils d’animaux tout en évitant qu’ils ne s’enroulent autour de la brosse. Dyson y ajoute aussi un faisceau lumineux central destiné à révéler la poussière et les saletés microscopiques sur les sols durs.
L’appareil embarque également une filtration HEPA avec un système hermétique en cinq étapes. Selon Dyson, celui-ci capture jusqu’à 99,99 % des particules microscopiques d’une taille inférieure à 0,1 micron. La fiche technique mentionne aussi une puissance d’aspiration de 150 Air Watts, une autonomie allant jusqu’à 60 minutes, une batterie interchangeable, trois modes d’alimentation et un bac de 0,54 litre.
Plusieurs brosses pour nettoyer les canapés, sièges et autres surfaces ©Dyson
Dyson annonce une disponibilité à partir de la fin du mois d'avril 2026. Le V10 Konical sera vendu 499 euros, tandis que le pack comprenant l’aspirateur et sa station Auto-empty Dok sera proposé à 649 euros.