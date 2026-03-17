Dyson explique avoir conçu cette station pour répondre à un problème très concret : le vidage du bac, jugé salissant et peu pratique. Le fabricant met en avant un processus plus hygiénique, dans lequel la poussière reste enfermée pendant le transfert. La base assure aussi la recharge intégrée de l’appareil et peut accueillir trois accessoires, ce qui lui permet de jouer un rôle plus large qu’un simple support de rangement. ￼

Cette nouveauté s’accompagne aussi d’une forme de continuité dans l’écosystème Dyson. Le communiqué précise en effet que l’Auto-empty Dok est rétro-compatible avec le Dyson V8 Cyclone. Les accessoires des V8, V8 Cyclone et V10 Konical sont par ailleurs annoncés comme interchangeables, un point qui peut intéresser les utilisateurs qui souhaitent mettre à jour leur équipement, sans forcément tout racheter.