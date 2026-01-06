Tout le monde se brosse les dents tous les jours. Mais avez-vous le bon matériel pour ça ? Les brosses à dents manuelles ne sont pas aussi efficaces que les brosses électriques, et une jeune marque chinoise tente de se frayer un chemin parmi les géants du marché.
Présent au CES 2026, le fabricant chinois Laifen profite du salon de Las Vegas pour présenter de nouveaux appareils d'hygiène du quotidien. Nouvelle sur le marché, la brosse à dents électrique Wave Pro illustre la volonté de la marque de s'étendre au-delà de son produit historique, le sèche-cheveux.
Une brosse à dents à l'autonomie XXL
La Wave Pro fonctionne sur un système combinant oscillation à 60 degrés et vibrations soniques atteignant 66 000 cycles par minute. Ce mécanisme, que Laifen qualifie de "servocommande", vise à reproduire la méthode de brossage "Bass". Cette méthode est fréquemment recommandée par les professionnels dentaires pour le nettoyage de la jonction gencive-dent. L'appareil intègre également un capteur de pression et une connectivité avec une application mobile permettant de générer des rapports de brossage.
L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 70 jours en usage quotidien, un chiffre qui reste toutefois conditionné par le mode sélectionné parmi les six disponibles. La version classique en ABS, se positionne sur le segment des concurrentes. Cependant, Laifen propose également une version en aluminium et une autre en acier, pour un positionnement plus premium.
Un marché concurrentiel dominé par des géants
Le segment des brosses à dents électriques connectées demeure dominé par des acteurs établis comme Oral-B et Philips Sonicare notamment. Une autre marque, Inava, a également connu une belle expansion ces dernières années. Si les professionnels de santé recommandent certaines références et en commercialisent, de même que les grandes surfaces, Laifen est encore un petit inconnu sur le marché français pour l'instant.
Pour Laifen, l'enjeu consiste à transposer la notoriété acquise sur le marché des sèche-cheveux vers une catégorie où les habitudes d'achat diffèrent sensiblement.
La marque mise par ailleurs sur une scénographie travaillée au CES, en faisant une collaboration artistique avec le plasticien espagnol Martin Sati.
Date de commercialisation et prix
La commercialisation est annoncée pour le mois de mars 2026. Le prix n'a en revanche pas encore été communiqué par le constructeur.