La Wave Pro fonctionne sur un système combinant oscillation à 60 degrés et vibrations soniques atteignant 66 000 cycles par minute. Ce mécanisme, que Laifen qualifie de "servocommande", vise à reproduire la méthode de brossage "Bass". Cette méthode est fréquemment recommandée par les professionnels dentaires pour le nettoyage de la jonction gencive-dent. L'appareil intègre également un capteur de pression et une connectivité avec une application mobile permettant de générer des rapports de brossage.