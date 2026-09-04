Et ce sont les lunettes de Meta qui sont particulièrement visées. L'entreprise aurait développé une fonction baptisée "Name Tag", capable d'identifier automatiquement une personne dans le champ de vision du porteur et de relier son visage à un profil ou un nom. Nous rapportions que le groupe prévoyait de la lancer dans un climat politique jugé favorable, lorsque les organisations de défense de la vie privée serait mobilisées sur d'autres priorités. Reste qu'au-delà de l'identification automatique, des médias suédois et la BBC ont révélé que des sous-traitants de la société Sama, basée au Kenya, visionnaient des séquences filmées par les lunettes Meta pour entraîner ses systèmes d'IA, et tombaient parfois sur des scènes intimes filmées sans consentement. Meta a rompu son partenariat avec Sama depuis. Mais les craintes ne sont pas enterrées. Meta plancherait sur un nouveau genre de lunettes connectées, capables d’enregistrer en continu tout ce que leur porteur voit et entend.