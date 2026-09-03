Philips a également profité de l’IFA pour préciser les tarifs de la plupart des déclinaisons du PQS9001. La gamme débute à 699 euros en 43 pouces, puis grimpe progressivement jusqu’à 1 899 euros pour le modèle de 85 pouces.



Le prix du modèle de 100 pouces n’apparaît pas dans le communiqué de presse officiel, mais un tarif aux alentours de 3 000 euros a été évoqué oralement lors de la présentation organisée par Philips à l’IFA. Sa commercialisation est prévue à partir du mois d’octobre.



Cette arrivée illustre en tout cas une tendance devenue difficile à manquer sur le marché du téléviseur. Longtemps réservées à quelques références très haut de gamme, les diagonales XXL se multiplient désormais chez les grands constructeurs. Philips choisit pour sa part de s’y attaquer avec ce qui reste sa principale singularité face à ses concurrents : Ambilight.



Sur une diagonale de cette taille, et avec AmbiScape pour prolonger les couleurs de l’écran dans la pièce, cette signature lumineuse devrait logiquement prendre une tout autre ampleur.