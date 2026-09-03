Philips profite de l’IFA 2026 pour compléter sa gamme The One avec une diagonale encore inédite chez le constructeur. Le PQS9001 sera ainsi décliné en 100 pouces, devenant au passage le plus grand téléviseur Ambilight jamais commercialisé par la marque.
Lors de la présentation de sa gamme TV 2026 en mars dernier, Philips avait surtout attiré l’attention avec son premier téléviseur RGB MiniLED, le MLED981, ainsi qu’avec ses nouveaux modèles OLED. La série The One, plus consensuelle, était également de la partie, mais sans véritablement voler la vedette.
À l’IFA, Philips revient donc sur son PQS9001 avec une nouveauté nettement plus visible : une version de 100 pouces, soit environ 254 cm de diagonale. Un format qui permet au constructeur de revendiquer le plus grand téléviseur Ambilight jamais proposé dans son catalogue.
The One passe la barre des 100 pouces
En 2026, le PQS9001 couvre désormais pas moins de sept diagonales : 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 100 pouces. Le passage aux 100 pouces ne s’accompagne toutefois pas d’une montée en gamme technique comparable à celle du MLED981. Philips reste ici sur le positionnement The One, avec un processeur P5 de 7ᵉ génération, la prise en charge de Dolby Vision 2 et de HDR10+ Gaming, ainsi que la fonction AmbiScape.
Cette dernière, que nous avions déjà détaillée lors de son annonce en mars, permet aujourd’hui d’étendre les effets d’Ambilight à quatre éclairages connectés disposés dans la pièce. Philips prévoit déjà de porter ce nombre à au moins six avec l’arrivée de Matter over Thread en 2027, une évolution qui doit également être rétroportée sur les modèles 2026 compatibles.
Philips a également prévu dix emplacements possibles dans l’interface pour positionner les sources lumineuses autour du téléviseur. Les couleurs diffusées restent déterminées par ce qui est visible à l’écran et par la zone correspondante de l’image. Sur un écran de 100 pouces, l’association entre une très grande surface d’affichage, l’Ambilight trois côtés et AmbiScape devrait forcément prendre une autre dimension.
Un tarif autour de 3 000 euros évoqué sur place
Philips a également profité de l’IFA pour préciser les tarifs de la plupart des déclinaisons du PQS9001. La gamme débute à 699 euros en 43 pouces, puis grimpe progressivement jusqu’à 1 899 euros pour le modèle de 85 pouces.
Le prix du modèle de 100 pouces n’apparaît pas dans le communiqué de presse officiel, mais un tarif aux alentours de 3 000 euros a été évoqué oralement lors de la présentation organisée par Philips à l’IFA. Sa commercialisation est prévue à partir du mois d’octobre.
Cette arrivée illustre en tout cas une tendance devenue difficile à manquer sur le marché du téléviseur. Longtemps réservées à quelques références très haut de gamme, les diagonales XXL se multiplient désormais chez les grands constructeurs. Philips choisit pour sa part de s’y attaquer avec ce qui reste sa principale singularité face à ses concurrents : Ambilight.
Sur une diagonale de cette taille, et avec AmbiScape pour prolonger les couleurs de l’écran dans la pièce, cette signature lumineuse devrait logiquement prendre une tout autre ampleur.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.