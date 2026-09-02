Le Steam Frame serait-il déjà dans le collimateur de Meta ? C'est en tout cas ce que laisse penser le déblocage d'une toute nouvelle fonctionnalité sur le casque VR Quest 3.
Une simple mise à jour d'Horizon OS vient de révéler un potentiel insoupçonné du Quest 3. Le casque de Meta peut atteindre 207 Hz à pleine résolution, voire 240 Hz dans certaines conditions. Reste à trouver quoi en faire.
Le Quest 3 fait exploser la limite des 120 Hz
Meta vient de jouer une drôle de carte avec son Quest 3. Sans changer le moindre composant de son casque, le constructeur vient d’en augmenter considérablement la fréquence de rafraîchissement maximale. Avec la version 2.7 d'Horizon OS, le Quest 3 peut désormais fonctionner jusqu’à 207 Hz à pleine résolution, tandis qu’un mode réservé aux développeurs permet même de pousser le compteur jusqu’à 240 Hz.
Pour les utilisateurs classiques, le chiffre à retenir est donc plutôt 207 Hz. Horizon OS permet désormais de sélectionner des fréquences comprises entre 72 et 207 Hz, là où le Quest 3 était jusqu’ici officiellement limité à 120 Hz. Une évolution pour le moins spectaculaire, surtout lorsque l’on se souvient que les 120 Hz étaient déjà considérés comme une belle avancée pour les casques autonomes.
Mais voilà : afficher 207 images par seconde ne signifie pas nécessairement que les applications vont soudainement se mettre à tourner à cette fréquence. Et c’est probablement là que l’annonce de Meta devient beaucoup moins spectaculaire. La majorité des applications natives du Quest n’est tout simplement pas conçue pour exploiter une telle cadence. Même les 120 Hz, pourtant disponibles depuis plusieurs années sur la gamme Quest, restent loin d’être exploités systématiquement.
Le mode 240 Hz mérite, lui aussi, une petite astérisque. Pour atteindre cette fréquence, il faut activer le mode développeur et accepter une réduction de la définition envoyée à l’écran avant un travail d'upscaling. Autrement dit, Meta peut bien afficher « 240 Hz » sur la fiche technique, mais il faudra faire un compromis sur la finesse de l’image. À pleine résolution, la limite réelle reste donc de 207 Hz.
Une démonstration de force qui tombe à point nommé
S’il fallait retenir une chose de cette mise à jour, c’est peut-être que le Quest 3 avait nettement plus de ressources que ce que Meta voulait bien montrer. Le matériel était déjà capable d’aller plus loin, mais le constructeur n’avait manifestement aucune urgence à déverrouiller cette marge. Et ce n’est pas si surprenant : lorsqu’un produit approche de la fin de sa carrière commerciale, quelques nouveautés logicielles peuvent aider à lui redonner de l’éclat et, accessoirement, à écouler les derniers stocks.
Pour autant, le Quest 3 n’est probablement pas encore bon pour la retraite. Le calendrier de cette mise à jour interpelle d’autant plus que le Steam Frame de Valve se profile à l’horizon. Le futur casque autonome devrait cumuler VR sans fil depuis un PC et accès direct à l’écosystème Steam, avec la possibilité de lancer aussi bien des jeux VR que des titres PC traditionnels. Une approche qui le place directement face au Quest 3.
Meta a donc intérêt à rappeler les capacités de son casque. Commercialisé autour de 620 euros, le Quest 3 propose déjà de la VR autonome et du PC VR sans fil, et peut désormais afficher jusqu’à 207 Hz à pleine résolution, contre 144 Hz dans le mode expérimental attendu du Steam Frame. Le duel ne se résumera évidemment pas à ces chiffres, mais la comparaison est flatteuse pour le casque de Meta, qui devrait par ailleurs rester disponible lorsque celui de Valve arrivera sur le marché.
Il faut toutefois garder la tête froide : la fréquence de rafraîchissement ne fait pas tout. La résolution, les optiques, l’autonomie, le suivi et surtout le catalogue de jeux pèseront davantage dans l’expérience. D’ailleurs, nous le disions, la plupart des applications Quest n’exploitent même pas encore les 120 Hz. Meta semble surtout profiter de cet argument technique pour rappeler que son casque a encore quelques arguments à faire valoir.
La stratégie est finalement assez claire : il n’est pas nécessaire que les 207 Hz deviennent indispensables pour être utiles commercialement. Il suffit qu’ils nourrissent la comparaison avec un Steam Frame dont on ignore encore le prix, mais qui pourrait être bien plus onéreux. Face à un concurrent qui devra encore installer son écosystème et pourrait rapidement se retrouver en rupture de stock, le Quest 3 dispose d’un avantage simple mais précieux : il est déjà là, éprouvé et largement disponible.
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