Meta vient de jouer une drôle de carte avec son Quest 3. Sans changer le moindre composant de son casque, le constructeur vient d’en augmenter considérablement la fréquence de rafraîchissement maximale. Avec la version 2.7 d'Horizon OS, le Quest 3 peut désormais fonctionner jusqu’à 207 Hz à pleine résolution, tandis qu’un mode réservé aux développeurs permet même de pousser le compteur jusqu’à 240 Hz.

Pour les utilisateurs classiques, le chiffre à retenir est donc plutôt 207 Hz. Horizon OS permet désormais de sélectionner des fréquences comprises entre 72 et 207 Hz, là où le Quest 3 était jusqu’ici officiellement limité à 120 Hz. Une évolution pour le moins spectaculaire, surtout lorsque l’on se souvient que les 120 Hz étaient déjà considérés comme une belle avancée pour les casques autonomes.

Mais voilà : afficher 207 images par seconde ne signifie pas nécessairement que les applications vont soudainement se mettre à tourner à cette fréquence. Et c’est probablement là que l’annonce de Meta devient beaucoup moins spectaculaire. La majorité des applications natives du Quest n’est tout simplement pas conçue pour exploiter une telle cadence. Même les 120 Hz, pourtant disponibles depuis plusieurs années sur la gamme Quest, restent loin d’être exploités systématiquement.