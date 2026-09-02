Aucun de ces éléments ne permet, à lui seul, de démontrer une escroquerie ou même que Sheez était prévu dès le lancement du compte à rebours. Le service a pu être développé auparavant sous une autre adresse, tandis que les domaines YggTorrent ont pu changer de mains ou simplement faire l'objet d'un accord de redirection.



Une certitude demeure en revanche : le YggTorrent annoncé pour le 1er septembre n'est jamais revenu. Après le piratage qui avait précipité sa fermeture, le démantèlement revendiqué par la Gendarmerie et maintenant cette fausse renaissance, le nom YggTorrent semble surtout être devenu un actif suffisamment connu pour que d'autres cherchent encore à exploiter son immense notoriété.