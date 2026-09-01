Que va-t-il se passer pour GoPro ? Chaque actionnaire de GoPro touchera 1,14 dollar par action en espèces, pour un montant total de 285 millions de dollars versés à l'ensemble des actionnaires. En clair, ils empochent du cash immédiat tout en restant un peu dans l'aventure, puisqu'ils conserveront environ 10 % du capital de la nouvelle entité issue de la fusion. Précisons que ce montant pourra encore être ajusté d'ici la clôture de l'opération, en fonction de la trésorerie disponible de GoPro à ce moment-là. Pour mener à bien ce dossier complexe, la société s'est entourée de la banque Houlihan Lokey pour évaluer et structurer l'opération sur le plan financier