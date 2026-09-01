Foire aux questions

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Que signifie “fin du support de sécurité” pour une version Debian comme Debian 11 Bullseye ?

La fin du support de sécurité veut dire qu’il n’y a plus de correctifs officiels fournis par Debian pour les nouvelles vulnérabilités qui toucheront les paquets de Debian 11. Concrètement, même si une faille critique est découverte dans OpenSSL, le noyau Linux ou un service réseau, il n’y aura plus de mise à jour de sécurité livrée via les dépôts Debian pour cette version. Le système peut continuer à fonctionner, mais le risque augmente au fil du temps car des correctifs publiés ailleurs ne sont pas rétroportés pour Bullseye. En environnement exposé (serveur, poste connecté, services Internet), rester sur une version non maintenue finit généralement par poser un problème de conformité et de gestion du risque.

À quoi correspond le LTS (Long Term Support) dans Debian, et qu’apporte-t-il par rapport au support “classique” ?

Le LTS est une phase de maintenance prolongée qui démarre après la période de support standard d’une version stable de Debian. Il vise surtout à continuer de fournir des mises à jour de sécurité pour un ensemble de paquets jugés importants, afin d’allonger la durée de vie d’une release sans changer de version majeure. La couverture n’est pas forcément identique à celle de la période “classique” : certains paquets moins utilisés peuvent être moins bien suivis. L’intérêt principal est de stabiliser les cycles de migration (notamment en entreprise) tout en restant sur une base relativement figée. Une fois le LTS terminé, la distribution sort des circuits de correction de sécurité officiels.

Qu’est-ce que l’ELTS (Extended Long Term Support) pour Debian, et en quoi est-ce différent du LTS ?

L’ELTS est une extension payante de maintenance, gérée par un acteur tiers (Freexian) et non par le projet Debian lui-même. L’objectif est de fournir des correctifs de sécurité au-delà de la fin du LTS, mais généralement sur un périmètre de paquets défini (souvent centré sur les composants les plus critiques). Ce n’est donc pas une garantie que “tout” Debian 11 sera maintenu au même niveau : la liste de paquets couverts et les engagements peuvent varier selon le programme et les besoins. L’ELTS sert surtout de solution transitoire pour des organisations qui ont des contraintes de migration (certifications, dépendances applicatives, parc important). Cela permet de gagner du temps, mais ne remplace pas une mise à niveau planifiée vers une version plus récente.