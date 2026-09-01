Après cinq années de prise en charge, Debian 11 Bullseye arrive en bout de course. À compter de ce 1er septembre, la distribution Linux ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité officielle.
Et voilà, c’est fait. Sortie en août 2021, Debian 11 avait quitté le support classique trois ans plus tard pour rejoindre le programme Long Term Support (LTS). Deux années supplémentaires de maintenance avaient alors commencé, et viennent à leur tour de s’achever, portant la prise en charge totale de Bullseye à cinq ans. À partir d’aujourd’hui, les nouvelles failles découvertes dans la distribution Linux ne donneront donc plus lieu à des correctifs de sécurité de la part du projet Debian.
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Debian 12, Debian 13 ou ELTS, il va falloir choisir
Les utilisateurs et utilisatrices sont donc invités à migrer vers Debian 12 « Bookworm », couverte par le LTS jusqu’au 30 juin 2028. À noter que celles et ceux qui souhaitent rejoindre Debian 13 « Trixie », l’actuelle version stable, devront d’abord effectuer cette mise à niveau intermédiaire, Debian ne permettant pas de passer directement de la version 11 à la version 13.
Si vous préférez installer directement Debian 13, dont le support LTS doit courir jusqu’au 30 juin 2030, vous pouvez en revanche repartir sur une installation propre.
Les entreprises qui ne peuvent pas encore abandonner Bullseye disposent enfin d’une porte de sortie payante. Le programme Extended Long Term Support (ELTS), géré par Freexian et indépendant du projet Debian, doit assurer la maintenance d’une partie des paquets de Debian 11 jusqu’au 30 juin 2031, afin de laisser davantage de temps aux organisations contraintes de repousser leur migration.
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La fin du support de sécurité veut dire qu’il n’y a plus de correctifs officiels fournis par Debian pour les nouvelles vulnérabilités qui toucheront les paquets de Debian 11. Concrètement, même si une faille critique est découverte dans OpenSSL, le noyau Linux ou un service réseau, il n’y aura plus de mise à jour de sécurité livrée via les dépôts Debian pour cette version. Le système peut continuer à fonctionner, mais le risque augmente au fil du temps car des correctifs publiés ailleurs ne sont pas rétroportés pour Bullseye. En environnement exposé (serveur, poste connecté, services Internet), rester sur une version non maintenue finit généralement par poser un problème de conformité et de gestion du risque.
Le LTS est une phase de maintenance prolongée qui démarre après la période de support standard d’une version stable de Debian. Il vise surtout à continuer de fournir des mises à jour de sécurité pour un ensemble de paquets jugés importants, afin d’allonger la durée de vie d’une release sans changer de version majeure. La couverture n’est pas forcément identique à celle de la période “classique” : certains paquets moins utilisés peuvent être moins bien suivis. L’intérêt principal est de stabiliser les cycles de migration (notamment en entreprise) tout en restant sur une base relativement figée. Une fois le LTS terminé, la distribution sort des circuits de correction de sécurité officiels.
L’ELTS est une extension payante de maintenance, gérée par un acteur tiers (Freexian) et non par le projet Debian lui-même. L’objectif est de fournir des correctifs de sécurité au-delà de la fin du LTS, mais généralement sur un périmètre de paquets défini (souvent centré sur les composants les plus critiques). Ce n’est donc pas une garantie que “tout” Debian 11 sera maintenu au même niveau : la liste de paquets couverts et les engagements peuvent varier selon le programme et les besoins. L’ELTS sert surtout de solution transitoire pour des organisations qui ont des contraintes de migration (certifications, dépendances applicatives, parc important). Cela permet de gagner du temps, mais ne remplace pas une mise à niveau planifiée vers une version plus récente.
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