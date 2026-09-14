Le « couper-coller », natif dans l'explorateur de fichier de Windows, manque cruellement au Finder de macOS. Mais les Macfans ont désormais de quoi se réjouir avec l'appli Command X qui donne accès à cette fonctionnalité. Le logiciel est léger et discret, l'utilisation simplissime et transparente, grâce aux raccourcis clavier habituels.
Cette particularité du Finder de macOS vous a probablement déjà agacé : impossible de couper un fichier ou un dossier comme on peut le faire sous Windows. Dans le fonctionnement normal du Finder, le fichier (ou dossier) est copié pour pouvoir être collé ensuite (donc dupliqué), ce qui oblige à supprimer l'original après coup. Dépassée et antiergonomique à souhait, c'en est désormais terminé de cette manipulation fastidieuse grâce à Command X, et tout ça gratuitement.
Seulement deux raccourcis pour déplacer ses fichiers et dossiers dans le Finder
L’application va droit au but : elle ajoute discrètement la fonction « couper-coller » au Finder. Ni plus ni moins. Command X n'intègre pas d'interface particulière et tourne de manière transparente, même pour les fichiers les plus volumineux. Une fois mis en place depuis l'AppStore, vous pouvez l'oublier jusqu'à avoir besoin d'un « couper-coller », ce qui ne tarde jamais très longtemps.
Command X, le bien nommé qui ajoute le raccourci Commande+X au Finder
Comme dans l'explorateur Windows ou dans n'importe quelle appli de traitement de texte, Command X ajoute un raccourci clavier qui permet de sélectionner un ou plusieurs éléments et de les couper avant de les coller, sans avoir besoin de les dupliquer. Le raccourci ? Commande+X bien sûr, suivi de l'habituel Commande+V ! Du temps et de l'énervement économisés, surtout pour les tâches répétitives. Bien utile également lorsque le « couper-coller » concerne plusieurs fichiers ou dossiers.
L'appli comble un manque inexplicable dans macOS
Plus de risque d'être interrompu en pleine manipulation et d'oublier de supprimer les originaux, au risque que le Finder devienne très vite une accumulation de doublons. Les utilisateurs de macOS en ont probablement tous fait l'expérience. Et avec Command X, les fichiers ne sont pas supprimés avant d'avoir été collés, pas d'erreur possible, pas de perte de données.
Quelques limitations cependant : il n'est pas possible d'utiliser le raccourci Commande+X pour couper du texte lors du renommage d'un fichier dans le Finder, ni dans son champ de recherche. L'application est également disponible uniquement en anglais, mais comme son installation n'inclut pas d'interface particulière, ce point reste anecdotique.
Toujours est-il qu'on ne comprend toujours pas pourquoi cette fonctionnalité essentielle fait défaut à macOS en natif, mais grâce à Command X, le Finder a lui aussi son « couper-coller ». Et une fois qu'on y a goûté, impossible de revenir en arrière !