L'appli comble un manque inexplicable dans macOS

Plus de risque d'être interrompu en pleine manipulation et d'oublier de supprimer les originaux, au risque que le Finder devienne très vite une accumulation de doublons. Les utilisateurs de macOS en ont probablement tous fait l'expérience. Et avec Command X, les fichiers ne sont pas supprimés avant d'avoir été collés, pas d'erreur possible, pas de perte de données.

Quelques limitations cependant : il n'est pas possible d'utiliser le raccourci Commande+X pour couper du texte lors du renommage d'un fichier dans le Finder, ni dans son champ de recherche. L'application est également disponible uniquement en anglais, mais comme son installation n'inclut pas d'interface particulière, ce point reste anecdotique.

Toujours est-il qu'on ne comprend toujours pas pourquoi cette fonctionnalité essentielle fait défaut à macOS en natif, mais grâce à Command X, le Finder a lui aussi son « couper-coller ». Et une fois qu'on y a goûté, impossible de revenir en arrière !