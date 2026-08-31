Netflix discuterait avec NBCUniversal et Fox pour intégrer Peacock et Fox One directement dans son application. Une évolution qui rappelle fortement l’expérience menée en France avec TF1, et qui pourrait annoncer un changement beaucoup plus large dans la stratégie du géant du streaming.
Depuis le 19 juin, les abonnés français peuvent regarder TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI directement dans Netflix, aux côtés des programmes issus de TF1+. Le tout est intégré aux recommandations, à Ma liste ou encore à Continuer à regarder, sans abonnement supplémentaire. Netflix présente lui-même ce dispositif comme un modèle « pleinement intégré ».
Deux mois plus tard, l’expérience française prend une autre dimension. Selon le New York Times, Netflix a engagé des discussions avec NBCUniversal et Fox autour d’une possible intégration de Peacock et Fox One dans son application. Aucun accord n’est imminent et un point reste encore indécis : Netflix vendrait-il ces abonnements comme Amazon avec Prime Video Channels, ou intégrerait-il simplement les contenus dans son interface ?
TF1 pourrait bien avoir servi de répétition générale
Netflix ne s’en cache d’ailleurs pas vraiment. Dès 2025, son équipe française expliquait que le partenariat avec TF1 constituait un test et qu’une fois les développements techniques réalisés, il deviendrait plus simple d’étendre ce modèle à d’autres partenaires. « Nous ne pensons pas que cela s’arrête là », expliquait alors Laurent Uguen, directeur général du développement commercial de Netflix France.
Les premiers résultats français auraient depuis été jugés prometteurs par Greg Peters, co-PDG de Netflix, qui s’est dit ouvert à d’autres accords similaires.
Le contexte de marché pousse dans la même direction. Amazon a depuis longtemps transformé Prime Video en boutique d’abonnements tiers avec Channels, tandis que YouTube doit intégrer Peacock Premium à son offre Premium début 2027. L’agrégation devient donc un enjeu à part entière : ne plus seulement produire ou distribuer des contenus, mais devenir l’endroit depuis lequel l’utilisateur accède au reste.
Le vrai enjeu : ne plus laisser l’utilisateur sortir de Netflix
Le modèle TF1 reste toutefois très différent de Prime Video Channels : les chaînes et contenus TF1 sont inclus dans l’abonnement Netflix français, sans supplément. Rien ne dit que Peacock ou Fox One bénéficieraient du même traitement.
Pour NBCUniversal ou Fox, rejoindre Netflix offrirait une exposition considérable. Mais le pari est aussi plus délicat : confier à un concurrent la découverte des contenus, une partie de l’expérience utilisateur et potentiellement une partie de la relation client revient à lui céder une place stratégique.
C’est aussi là que le mouvement devient intéressant côté Netflix. Le groupe a longtemps évité de se comporter comme un simple canal distribué chez ses concurrents, tout en envisageant désormais d’accueillir leurs services dans sa propre application. La France pourrait donc avoir servi de laboratoire à quelque chose de plus ambitieux qu’un simple partenariat avec TF1 : faire de Netflix non plus seulement une plateforme de streaming parmi d’autres, mais l’interface depuis laquelle on accède aussi aux autres.
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