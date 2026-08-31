Le modèle TF1 reste toutefois très différent de Prime Video Channels : les chaînes et contenus TF1 sont inclus dans l’abonnement Netflix français, sans supplément. Rien ne dit que Peacock ou Fox One bénéficieraient du même traitement.



Pour NBCUniversal ou Fox, rejoindre Netflix offrirait une exposition considérable. Mais le pari est aussi plus délicat : confier à un concurrent la découverte des contenus, une partie de l’expérience utilisateur et potentiellement une partie de la relation client revient à lui céder une place stratégique.