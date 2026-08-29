Strava construit ces résumés à partir de plus de dix milliards d’activités déposées sur la plateforme, retenues pour entraîner le modèle derrière Athlete Intelligence. L’entreprise programme l’outil pour repérer les tendances des trente derniers jours d’entraînement et les records de vitesse ou de distance, puis ajoute une recommandation pour la sortie suivante, rédigée dans l’une des quatorze langues disponibles.

Selon Matt Salazar, directeur produit chez Strava, l’objectif de l'outil est de rendre la performance de chaque athlète plus facile à comprendre, avec un ton conversationnel plutôt qu’un tableau de chiffres bruts. L’abonné ouvre aussi, en appuyant sur « Say More », une analyse plus détaillée de l’activité, mais seulement depuis un smartphone ; la version web n’y donne pas accès.

Plus de 80 % des utilisateurs interrogés par Strava ont jugé l'outil très utile au moment de sa sortie de bêta, en février 2025. Mais sur les forums communautaires de Strava et sur des forums cyclistes indépendants, des abonnés trouvent les commentaires insipides sur des trajets anodins et d’autres regrettent une analyse incapable de faire la différence entre une séance de fractionné et une sortie de récupération.

Certains d’entre eux, sur le forum consacré aux retours sur l’IA, dénoncent un manque de transparence sur les données utilisées et l’absence de consentement explicite avant l’activation de la fonctionnalité. Des abonnés signalaient encore, fin août et début septembre 2025 sur le forum officiel, des erreurs factuelles et l'absence d’amélioration depuis le lancement.

On notera toutefois que seul le propriétaire du compte peut consulter ces analyses, selon la page d’aide de Strava. L'entreprise ne les partage jamais publiquement, quel que soit l’abonnement souscrit.

