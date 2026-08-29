Strava confirme sur sa page d’aide qu’elle ne propose aucun réglage pour désactiver Athlete Intelligence, le résumé de chaque sortie généré par IA. L’entreprise a retiré cette option lorsqu’elle a mis fin à la phase bêta de la fonctionnalité, en février 2025.
Mais Strava l’a retirée au moment de la sortie officielle de la fonctionnalité, annoncée le 21 février dernier en même temps que trois autres mises à jour réservées aux abonnés payants, dont un renforcement de la détection des activités enregistrées en véhicule sur les classements.
Des utilisateurs critiquent des résumés jugés impersonnels
Strava construit ces résumés à partir de plus de dix milliards d’activités déposées sur la plateforme, retenues pour entraîner le modèle derrière Athlete Intelligence. L’entreprise programme l’outil pour repérer les tendances des trente derniers jours d’entraînement et les records de vitesse ou de distance, puis ajoute une recommandation pour la sortie suivante, rédigée dans l’une des quatorze langues disponibles.
Selon Matt Salazar, directeur produit chez Strava, l’objectif de l'outil est de rendre la performance de chaque athlète plus facile à comprendre, avec un ton conversationnel plutôt qu’un tableau de chiffres bruts. L’abonné ouvre aussi, en appuyant sur « Say More », une analyse plus détaillée de l’activité, mais seulement depuis un smartphone ; la version web n’y donne pas accès.
Plus de 80 % des utilisateurs interrogés par Strava ont jugé l'outil très utile au moment de sa sortie de bêta, en février 2025. Mais sur les forums communautaires de Strava et sur des forums cyclistes indépendants, des abonnés trouvent les commentaires insipides sur des trajets anodins et d’autres regrettent une analyse incapable de faire la différence entre une séance de fractionné et une sortie de récupération.
Certains d’entre eux, sur le forum consacré aux retours sur l’IA, dénoncent un manque de transparence sur les données utilisées et l’absence de consentement explicite avant l’activation de la fonctionnalité. Des abonnés signalaient encore, fin août et début septembre 2025 sur le forum officiel, des erreurs factuelles et l'absence d’amélioration depuis le lancement.
On notera toutefois que seul le propriétaire du compte peut consulter ces analyses, selon la page d’aide de Strava. L'entreprise ne les partage jamais publiquement, quel que soit l’abonnement souscrit.
Strava a annulé une autre mesure impopulaire par le passé
Avec 180 millions de comptes enregistrés et environ trois millions de nouveaux inscrits chaque mois, Strava a enregistré un chiffre d’affaires de 415 millions de dollars, environ 358 millions d’euros, en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an.
Peut-être peut-on penser que la plateforme se sent pousser des ailes et ne tient pas compte des retours de ses abonnés, quitte à en perdre quelques milliers au passage. Toujours est-il que ça n’est pas un coup d’essai pour Strava.
Après avoir recensé, en septembre 2024, un volume de liens indésirables plus de 500 fois supérieur à la normale sur la plateforme, l’entreprise a interdit le partage de liens externes dans les commentaires et les descriptions d’activités. La mesure a duré plusieurs mois avant que Strava ne réagisse… En mars 2025. « Nous n'allons pas enjoliver les choses ; nous avons reçu beaucoup de retours négatifs de la part de notre communauté », pouvait-on lire. Strava a d’abord rouvert les vannes, avant de restaurer aussi les messages plus anciens, postés avant le 3 mars, le 11 juillet 2025, soit neuf mois après l’interdiction initiale.
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