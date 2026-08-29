frigolu

Avant 12 ans, j’avais déjà conçu et fabriqué plusieurs projets similaires, dont toute une maquette et le circuit électronique de simulation de feux routiers synchronisés grâce à des circuits intégrés, tous récents à l’époque, comme le NE555. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir conservé et de s’encombrer de ces projets, qui ont terminé à leur place, à la poubelle. Je n’aime pas tellement Steve Jobs (qui avait un caractère atroce, était un voleur et ne s’en cachait pas), mais son attitude face à ce vestige de son enfance me semble saine : le passé est derrière nous, inutile de nous encombrer avec lui.

Entre 12 et 16 ans, j’ai réalisé de nombreux courts métrages en S8 et 16mm, j’en ai retrouvé deux, la plupart ont été perdus, détruits, on ne faisait pas vraiment attention, on ne pensait pas à tout conserver. Une fois vu, une fois passé dans les festivals pour certains, on passait à autre chose, on avait surtout hâte de travailler sur le prochain.

Cela illustre parfaitement ma vie : ce qui me fait vibrer depuis enfant c’est de faire, de créer, pas de m’extasier devant l’objet terminé. Que ce soit un film, un livre, de la musique, un programme informatique, un appareil électronique, un meuble, c’est uniquement de le concevoir et le fabriquer qui m’a toujours fait intensément vibrer. Déjà, quand on compose de la musique ou qu’on fait un film, on va forcément les écouter ou les voir des dizaines (voire centaines) de fois lors du processus de fabrication, alors on a hâte de passer au projet suivant !