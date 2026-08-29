Un exposé de sciences réalisé en 1968 par un collégien de 13 ans vient d'être adjugé à 34 375 dollars dans une vente aux enchères américaine. L'auteur du projet : un certain Steve Jobs, dont l'œuvre de jeunesse a dormi plus de cinquante ans dans une maison de Los Altos.
Bien avant Apple et les premiers ordinateurs de la marque, Steve Jobs s’intéressait déjà à l’électronique. Alors élève au Cupertino Jr. High, il avait préparé pour une exposition scientifique un projet baptisé « What is the SCR? », consacré au silicon-controlled rectifier, ou redresseur commandé au silicium.
L’exemplaire mis aux enchères par RR Auction vient de trouver preneur pour 34 375 dollars. Le lot faisait partie de la vente « Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction Part Two », qui réunissait près de 150 objets liés à Apple et à l’histoire de la technologie.
Le projet scientifique réalisé par Steve Jobs à 13 ans
Le projet portait sur le redresseur commandé au silicium, un composant électronique utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Sur le volet gauche du panneau, Steve Jobs avait réalisé une maquette en bois du dispositif, représentant ses quatre couches alternées de matériaux semi-conducteurs de type P et N. La partie centrale présentait deux circuits de démonstration destinés à expliquer le fonctionnement du composant et ses principales utilisations. À droite, un schéma technique détaillait enfin un redresseur commandé au silicium de 25 ampères, accompagné de sa description.
Une note adressée aux juges de l’exposition les invitait à brancher le Circuit II ainsi que l’oscilloscope afin d’observer le dispositif en fonctionnement. Une consigne, formulée sans ambiguïté, les priait ensuite de « débrancher ! » l’appareil une fois le test terminé. Le document porte le nom de Steve Jobs et indique également celui de son enseignante, Mrs. Yakel, ainsi que la date du 29 février 1968.
Un objet conservé malgré lui pendant des décennies
C’est John Chovanec, le demi-frère de Steve Jobs, qui détenait ce projet. Sa mère avait épousé Paul Jobs en 1990 et continuait de vivre dans la maison familiale. Après la mort de Paul Jobs en 1993, Steve Jobs avait refusé de récupérer plusieurs de ses affaires personnelles restées sur place. Chovanec lui aurait proposé à plusieurs reprises de venir les chercher, avant de lui indiquer qu’il les conserverait lui-même. Jobs aurait alors répondu : « Très bien, mais je ne veux plus être embêté avec ça ».
Le projet scientifique est ainsi resté dans la famille pendant plusieurs décennies. Selon RR Auction, il avait notamment été conservé sur la propriété connue sous le nom d’Apple Garage.
La vente aux enchères s’est finalement conclue à 34 375 dollars. D’autres souvenirs liés aux premières années de Steve Jobs avaient déjà atteint des montants bien supérieurs : une affiche Apple Computer de 1977 s’était vendue 659 900 dollars, tandis qu’un boîtier en bois d’Apple-1 lui ayant appartenu avait atteint 254 375 dollars.
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