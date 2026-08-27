Tout avait pourtant commencé juste après l’installation de KB5121003, distribuée avec le Patch Tuesday du 11 août. Des joueurs et joueuses avaient signalé des blocages, des fermetures brutales, des erreurs EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION, voire des redémarrages complets du PC au lancement d’ARC Raiders, MARVEL Tōkon: Fighting Souls et THE FINALS.

Microsoft avait rapidement remonté la piste de pilotes installés par des périphériques ou composants RGB, parmi lesquels inpoutx64, et proposé de les désactiver temporairement dans le Registre. L’entreprise avait toutefois poursuivi ses investigations pour déterminer si KB5121003 avait elle-même provoqué l’incompatibilité. L’enquête est désormais bouclée : selon Redmond, les mises à jour de Windows n’ont pas causé les crashs, mais ont révélé un problème avec ces pilotes tiers.

Microsoft passe donc de la manipulation manuelle à une résolution automatique. Windows 11 commence à empêcher le chargement d’inpoutx64 sur les PC concernés équipés d’ARC Raiders. Le même blocage doit ensuite être déployé pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Pour THE FINALS, Embark Studios a déjà corrigé le problème de son côté.