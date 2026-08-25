Fermez l’Éditeur du Registre et redémarrez votre PC. Windows ne charge plus le pilote inpoutx64.sys, ce qui doit permettre aux jeux concernés de fonctionner normalement.

Cette solution peut toutefois provoquer des effets secondaires. Le pilote étant associé à certains périphériques ou composants RGB, sa désactivation risque de perturber leur fonctionnement, ainsi que celui des logiciels servant à les contrôler. Le cas échéant, il faudra restaurer la valeur précédente de Start.

Microsoft poursuit de son côté son enquête pour comprendre pourquoi ce pilote entre en conflit avec ces jeux depuis le dernier Patch Tuesday. Aucun correctif définitif n’a encore été annoncé.