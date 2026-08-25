Microsoft propose désormais une parade temporaire aux problèmes de jeux apparus après le Patch Tuesday d’août. La manipulation passe par le registre et consiste à désactiver un pilote lié à des composants RGB.
Les ennuis gaming provoqués par la mise à jour KB5121003 de Windows 11 ont désormais une solution temporaire. Depuis le 11 août, plusieurs jeux, parmi lesquels ARC Raiders, The Finals et MARVEL Tōkon: Fighting Souls, peuvent planter, refuser de démarrer ou provoquer des erreurs EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION et des redémarrages du PC. Microsoft avait rapidement relié le problème à des composants ou périphériques RGB installant un pilote nommé inpoutx64.sys. L’entreprise publie maintenant une procédure officielle permettant de le désactiver en attendant un correctif définitif.
Comment désactiver temporairement le pilote inpoutx64
La manipulation passe par l’Éditeur du registre. Avant toute modification, il est vivement recommandé de sauvegarder le registre, afin de pouvoir revenir en arrière en cas de problème.
Ouvrez le menu Démarrer, saisissez regedit, puis cliquez sur Éditeur du Registre.
Dans la barre d’adresse située en haut de la fenêtre, copiez-collez le chemin suivant, puis appuyez sur Entrée :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\inpoutx64
Dans la partie droite de la fenêtre, repérez la valeur Start, puis double-cliquez dessus.
Dans le champ Données de la valeur, remplacez la valeur existante par 4, puis validez avec OK.
Fermez l’Éditeur du Registre et redémarrez votre PC. Windows ne charge plus le pilote inpoutx64.sys, ce qui doit permettre aux jeux concernés de fonctionner normalement.
Cette solution peut toutefois provoquer des effets secondaires. Le pilote étant associé à certains périphériques ou composants RGB, sa désactivation risque de perturber leur fonctionnement, ainsi que celui des logiciels servant à les contrôler. Le cas échéant, il faudra restaurer la valeur précédente de Start.
Microsoft poursuit de son côté son enquête pour comprendre pourquoi ce pilote entre en conflit avec ces jeux depuis le dernier Patch Tuesday. Aucun correctif définitif n’a encore été annoncé.
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