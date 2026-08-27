Photoshop garde ses calques, ses palettes et ses raccourcis, mais il accepte désormais qu’on lui parle presque comme à un assistant. Adobe dévoile ce jeudi 27 août son Éditeur assisté par IA, une interface optionnelle en version bêta qui rassemble autour d’une barre de prompts plusieurs opérations courantes, de la suppression d’un objet à l’agrandissement d’une image en passant par le détourage ou l’amélioration de sa définition.

Pour un logiciel né en 1990, le changement est loin d’être anodin. Jusqu’ici réputé pour la richesse, mais aussi la complexité de son interface, Photoshop se dote d’un mode beaucoup plus immédiat pour ceux qui n’ont aucune envie d’apprendre où se cache chaque outil.