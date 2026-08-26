À première vue, whesvc n’a rien d’exceptionnel. Le service lui-même est assez léger, mais l’essentiel de ses capacités repose sur un moteur de diagnostic intégré à Windows, autrement plus sophistiqué. Celui-ci s’appuie sur un interpréteur Lua et sur 84 scripts compilés, dont 23 scénarios de diagnostic et 61 bibliothèques chargées de leur fournir les outils nécessaires pour interagir avec Windows.

En les disséquant, Xusheng Li a ainsi recensé 79 fonctions natives accessibles à ces scripts, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le système ne manque pas de moyens. Le moteur peut lire et modifier le Registre, manipuler des fichiers, lancer des processus, interroger Windows sur l’état du matériel et des services, collecter des traces détaillées de l’activité du système, examiner les droits associés à un processus ou encore consulter la consommation électrique, l’état de la batterie et les données remontées par les capteurs thermiques du PC. Il peut aussi générer des archives CAB, effectuer des requêtes HTTP et appeler directement des fonctions présentes dans les bibliothèques de Windows.

Un arsenal impressionnant pour un service consacré au diagnostic, mais dont l’usage réel se révèle finalement bien moins inquiétant que ne le laissait craindre l’étendue de ses capacités. L’analyse des 84 scripts montre en effet qu’ils mettent surtout ces fonctions au service de tâches assez classiques : mémoriser des données de suivi propres à whesvc, déclencher des outils déjà intégrés à Windows ou rechercher la cause d’un dysfonctionnement précis.

Le service peut ainsi chercher pourquoi une application ne répond plus, pourquoi un programme met un temps anormalement long à démarrer, repérer un retard dans les entrées clavier ou souris, un défaut d’affichage ou encore un service bloqué dans un état intermédiaire. D’autres modules s’intéressent à la consommation électrique, aux problèmes de mise en veille ou aux fuites de mémoire.

Bref, un moteur particulièrement musclé, mais dont les scripts restent finalement cantonnés aux tâches de diagnostic et d’optimisation pour lesquelles le service a été conçu. Ni plus, ni moins.