NVIDIA n'est pas venu les mains vides à la Gamescom et son service GeForce NOW profite de multiples annonces qui vont sans doute faire mouche alors que le prix des composants PC ne cesse de grimper.
NVIDIA ne compte pas laisser GeForce NOW prendre la poussière. Le service de jeu à distance s’apprête à accueillir davantage de réglages autour de DLSS 4.5, tout en ouvrant ses portes au matériel de Valve : la prise en charge de la Steam Machine et du Steam Controller est annoncée pour la fin de l’année, tandis que Firefox et la connexion simplifiée aux comptes GOG viennent déjà compléter l’écosystème. Histoire de faire bonnes mesures, plusieurs grosses sorties jeu vidéo seront disponibles sur le service, dès leur lancement.
Et GeForce NOW nous laisse enfin jouer avec les réglages de DLSS 4.5
Jusqu’à présent, GeForce NOW avait un petit côté « laissez faire NVIDIA, il sait ce qu’il fait ». Le service de cloud gaming permettait déjà de profiter de technologies comme le ray tracing ou le path tracing. Selon la formule d'abonnement retenue, on pouvait même atteindre une fluidité d'image assez délirante, mais pour tout ce qui est DLSS, l'usager devait composer avec les réglages proposés par NVIDIA. Cette époque semble toucher à sa fin.
Au cours de la Gamescom qui a ouvert ses portes aujourd'hui même, NVIDIA a annoncé l’arrivée de contrôles plus fins pour DLSS 4.5 dans GeForce NOW. Les abonnés pourront notamment intervenir séparément sur le Super Resolution, le Dynamic Frame Generation et le Ray Reconstruction, à condition bien sûr que le jeu concerné prenne en charge ces fonctions. Une évolution anodine en apparence, mais qui montre malgré tout un changement de perspective.
L’idée est simple : plutôt que de laisser le serveur décider de la combinaison idéale, GeForce NOW va donner davantage de latitude au joueur. NVIDIA ne transforme évidemment pas son service en panneau de configuration complet, mais cette souplesse nouvelle permet de mieux arbitrer entre qualité d’image, fluidité et effets ray tracing. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que cela arrive aujourd'hui : DLSS 4.5 dispose maintenant d'un arsenal particulièrement fourni de paramètres multiples.
Gardons toutefois à l'esprit que l'intégration de nouvelles options ne fonctionne pas comme une baguette magique. Nous le disions, il faut bien sûr que les jeux prennent en charge les technologies de NVIDIA, DLSS 4.5 en tête, pour que les options puissent ensuite être ajustées par le joueur. Bien entendu aussi, tout cela dépend de la formule d'abonnement GeForce NOW retenue.
Valve, Firefox et GOG : NVIDIA veut installer GeForce NOW partout
L’autre annonce intéressante concerne Valve. NVIDIA prépare la prise en charge de la Steam Machine et du Steam Controller, deux périphériques qui doivent rejoindre l’écosystème GeForce NOW plus tard dans l'année. La compatibilité avec la Steam Machine est assez logique : le PC de Valve entend proposer une expérience PC plus proche de celle d'une console, mais manque d'un peu de pêche sur les titres les plus gourmands. Le cloud gaming lui permet justement de combler cette lacune.
Le Steam Controller aura lui aussi droit à son intégration, avant une extension de sa compatibilité à Windows et macOS. NVIDIA capitalise ainsi sur le matériel Valve au sens large, puisque l’application GeForce NOW est déjà disponible nativement sur Steam Deck. Le message est assez clair : le cloud gaming ne doit plus seulement être une application que l’on lance sur un PC, mais une couche susceptible de s’inviter sur toute une famille d’appareils.
Rappelons que NVIDIA n'en est pas à son galop d'essai. Il y a seulement quelques jours, nous évoquions la compatibilité nouvelle de GeForce NOW avec le navigateur Firefox. Les utilisateurs peuvent donc accéder à GeForce NOW directement depuis le navigateur de Mozilla, sans installer l’application dédiée. Sur Firefox, sous Windows, les abonnés Ultimate peuvent notamment atteindre jusqu’à 2 560 x 1 440 pixels à 120 images par seconde. Alors que Chrome, Edge ou Opera GX notamment sont déjà compatibles, c'est donc un atout de plus pour GeForce NOW.
NVIDIA simplifie en outre la vie des amateurs de la plateforme GOG. Il est à présent possible de lier son compte GOG à GeForce NOW et de synchroniser les jeux compatibles présents dans notre bibliothèque sans avoir besoin de se reconnecter à chaque lancement. Là encore, rien de spectaculaire sur le papier, mais un confort supplémentaire pour les usagers et un atout de plus pour le service GeForce NOW.
La firme de Jensen Huang termine cette salve d'annonces avec des arguments encore plus faciles à appréhender : des jeux. Control Resonant, Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, Star Wars Zero Company et The Blood of Dawnwalker sont annoncés sur GeForce NOW dès leur lancement. Une manière de rappeler que derrière les annonces les plus techniques, NVIDIA n'en oublie pas les fondamentaux : l'objectif reste de jouer aux plus grosses productions PC sans nécessairement disposer de la configuration pour les faire tourner, convenablement, en local.
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