Au cours de la Gamescom qui a ouvert ses portes aujourd'hui même, NVIDIA a annoncé l’arrivée de contrôles plus fins pour DLSS 4.5 dans GeForce NOW. Les abonnés pourront notamment intervenir séparément sur le Super Resolution, le Dynamic Frame Generation et le Ray Reconstruction, à condition bien sûr que le jeu concerné prenne en charge ces fonctions. Une évolution anodine en apparence, mais qui montre malgré tout un changement de perspective.

L’idée est simple : plutôt que de laisser le serveur décider de la combinaison idéale, GeForce NOW va donner davantage de latitude au joueur. NVIDIA ne transforme évidemment pas son service en panneau de configuration complet, mais cette souplesse nouvelle permet de mieux arbitrer entre qualité d’image, fluidité et effets ray tracing. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que cela arrive aujourd'hui : DLSS 4.5 dispose maintenant d'un arsenal particulièrement fourni de paramètres multiples.

Gardons toutefois à l'esprit que l'intégration de nouvelles options ne fonctionne pas comme une baguette magique. Nous le disions, il faut bien sûr que les jeux prennent en charge les technologies de NVIDIA, DLSS 4.5 en tête, pour que les options puissent ensuite être ajustées par le joueur. Bien entendu aussi, tout cela dépend de la formule d'abonnement GeForce NOW retenue.