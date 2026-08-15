NVIDIA avait lancé en janvier dernier la bêta de son application native GeForce NOW pour Linux. Six mois et quelques retours d’utilisateurs plus tard, le constructeur estime donc que son logiciel est désormais prêt à passer aux choses sérieuses. Le client quitte officiellement la phase bêta, avec Ubuntu 24.04 et les versions ultérieures comme plateformes de référence.

La principale nouveauté n’est toutefois pas tant la compatibilité avec Linux que la manière dont NVIDIA entend distribuer son application. Un dépôt Flatpak officiel est désormais disponible, ce qui devrait largement simplifier l’installation du client et, surtout, son évolution au fil des mises à jour. Même si le logiciel a pu fonctionner sur d’autres distributions pendant sa période de bêta, Ubuntu 24.04 reste la seule plateforme explicitement testée et prise en charge par NVIDIA.

Pour les amateurs de jeu en streaming, l’intérêt est assez évident : plus besoin de passer par un navigateur pour profiter de GeForce NOW sous Linux. On peut dorénavant profiter d'une application native qui doit offrir une expérience plus proche de celle proposée sur les autres plateformes compatibles.

Et NVIDIA ne s’arrête pas à cette petite mise à jour de façade. Le constructeur profite de l’occasion pour s’attaquer à l’un des problèmes les plus délicats du cloud gaming : la latence.