Seulement quelques jours après avoir lancé le client Linux de son service de streaming de jeu vidéo, NVIDIA ajoute donc une nouvelle corde à son arc avec la prise en charge d'un navigateur web emblématique.

En effet, c'est Firefox qui rejoint enfin la liste des navigateurs officiellement pris en charge par GeForce NOW. Le service de cloud gaming peut désormais fonctionner directement dans Firefox sous Windows, sans nécessiter l’installation de l’application GeForce NOW. Une intégration qui aura demandé plusieurs mois de travail conjoint entre NVIDIA et Mozilla.

Pour les joueurs, le fonctionnement reste particulièrement simple : il suffit de se rendre sur l’interface web de GeForce NOW et de se connecter à son compte. Le service donne alors accès à plus de 2 000 jeux compatibles, à condition de posséder les titres concernés ou d'avoir accès aux bibliothèques correspondantes. Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass et Ubisoft Connect font notamment partie des plateformes prises en charge.

Mozilla recommande toutefois d’utiliser la dernière version de son navigateur. La prise en charge officielle de GeForce NOW est arrivée avec Firefox 154, publié le 18 août dernier. Pour le moment, les deux partenaires évoquent une compatibilité spécifiquement Windows. Reste que Firefox rejoint ainsi Chrome, Edge et Opera GX parmi les navigateurs permettant de profiter du service de cloud gaming de NVIDIA.