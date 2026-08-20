La plateforme de jeu en streaming conçue par NVIDIA – GeForce NOW – poursuit son développement et touche maintenant un navigateur emblématique.
Après une attente relativement longue, Firefox rejoint officiellement la liste des navigateurs compatibles GeForce NOW. Les utilisateurs de Windows peuvent désormais jouer en streaming directement depuis le navigateur de Mozilla, sans installer l’application dédiée. Les abonnés Ultimate pourront même profiter d’une définition allant jusqu’au 1440p à 120 images par seconde.
Firefox, un navigateur GeForce NOW à part entière
Seulement quelques jours après avoir lancé le client Linux de son service de streaming de jeu vidéo, NVIDIA ajoute donc une nouvelle corde à son arc avec la prise en charge d'un navigateur web emblématique.
En effet, c'est Firefox qui rejoint enfin la liste des navigateurs officiellement pris en charge par GeForce NOW. Le service de cloud gaming peut désormais fonctionner directement dans Firefox sous Windows, sans nécessiter l’installation de l’application GeForce NOW. Une intégration qui aura demandé plusieurs mois de travail conjoint entre NVIDIA et Mozilla.
Pour les joueurs, le fonctionnement reste particulièrement simple : il suffit de se rendre sur l’interface web de GeForce NOW et de se connecter à son compte. Le service donne alors accès à plus de 2 000 jeux compatibles, à condition de posséder les titres concernés ou d'avoir accès aux bibliothèques correspondantes. Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass et Ubisoft Connect font notamment partie des plateformes prises en charge.
Mozilla recommande toutefois d’utiliser la dernière version de son navigateur. La prise en charge officielle de GeForce NOW est arrivée avec Firefox 154, publié le 18 août dernier. Pour le moment, les deux partenaires évoquent une compatibilité spécifiquement Windows. Reste que Firefox rejoint ainsi Chrome, Edge et Opera GX parmi les navigateurs permettant de profiter du service de cloud gaming de NVIDIA.
Jusqu’à 1 440p et 120 FPS pour les abonnés Ultimate
L'autre bonne nouvelle concerne les possibilités offertes par cette nouvelle intégration. Les abonnés GeForce NOW Ultimate pourront diffuser leurs jeux dans Firefox jusqu’en QHD (2 560 x 1 440 ou 1 440p) avec une vitesse d'animation pouvant aller jusqu'à 120 images par seconde. NVIDIA met ainsi Firefox au niveau attendu pour une expérience de cloud gaming haut de gamme directement depuis le navigateur.
Cette compatibilité évite surtout aux utilisateurs de Firefox de devoir changer de navigateur pour accéder à GeForce NOW. Jusqu'à présent, les solutions Chromium comme Chrome et Edge, ainsi qu'Opera GX, bénéficiaient déjà d'une prise en charge officielle. L'arrivée de Firefox élargit donc simplement la liste des options disponibles, sans modifier le principe du service : les jeux sont exécutés à distance et diffusés vers la machine de l'utilisateur.
NVIDIA et Mozilla ne comptent d'ailleurs pas s'arrêter à cette première étape. Les deux partenaires ont annoncé que davantage d'informations concernant leur collaboration seront dévoilées lors de la Gamescom, le 25 août. Pour l'heure, l'essentiel est donc là : sous Windows, Firefox devient officiellement une porte d'entrée vers GeForce NOW, avec jusqu'au 1 440p à 120 ips pour les abonnés Ultimate.
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