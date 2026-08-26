Le projet ne passait pas par l'API officielle de Twitter, ce qui lui avait permis de contourner les premières vagues de restriction. La monétisation agressive de l'API à partir de 2023, qui avait mis à genoux de nombreux développeurs tiers, n'avait pas directement touché Nitter. En janvier 2024, Twitter a supprimé la navigation en mode invité non authentifié, rendant Nitter inutilisable du jour au lendemain. Zedeus a déclaré le projet mort. Puis il l'a repris en février 2025 en trouvant de nouveaux jetons d'authentification, et le service a fonctionné dix-huit mois supplémentaires.

La société X a envoyé les mises en demeure le 24 août 2026, avec un ultimatum fixé à 17h heure de l'Est le lendemain. Zedeus a confirmé à TechCrunch que d'autres instances avaient reçu des courriers similaires. Selon le courrier consulté par TechCrunch, X accuse Nitter d'un usage illégal et d'un contournement de son API et des données associées. Le courrier affirme que le projet aurait accédé à des comptes X et à des jetons de session, en violation du Texas Harmful Access by Computer Act et du Lanham Act. Nitter.net était hors ligne avant l'ultimatum, et XCancel, l'un des services alimentés par le projet, également.

La porte qui ne rouvre probablement pas

Ce que Nitter représentait concrètement, c'est un accès à des posts volontairement rendus publics, sans que X puisse identifier le visiteur ni l'inciter à créer un compte. Pour qui avait quitté la plateforme mais suivait encore des comptes institutionnels, des journalistes ou des services publics via des fils RSS, c'était la seule voie praticable depuis que X avait imposé connexion obligatoire et quotas de lecture à l'été 2023.