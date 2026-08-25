Une application au nom inhabituel et à l'icône vide est apparue ce week-end dans les mises à jour du Google Play Store, sans grande explication de la part de Google.
Repérée samedi par 9to5Google, l'application "Android Pulse" a intrigué plusieurs utilisateurs, lesquels se sont tournés vers les forums pour comprendre de quoi il retournait. Il s'agit en fait d'un composant système de Google présent sur les téléphones Android depuis plusieurs mois.
Qu'est-ce qu'Android Pulse ?
Sur sa fiche Play Store, Google décrit l'application comme un outil de répartition de règles pour la détection d'anomalies. Alors forcément, ça reste un peu vague… Le paquet, identifié sous le nom com.google.android.apps.pulse, sert en réalité au diagnostic interne du système. Il repère les anomalies dans la consommation des ressources, qu'il s'agisse des pics du processeur, des fuites de mémoire, ou de la batterie qui se vide anormalement, que ce soit à cause du système lui-même ou d'une application installée.
En clair, il repère un logiciel qui prend trop de ressources avant que cela n'affecte les performances ou l'autonomie du téléphone. Ce type de surveillance interne existe dans la plupart des systèmes d'exploitation. Elle permet de détecter une app qui vide la batterie ou ralentit le téléphone, avant même que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Elle tourne en arrière-plan, sans rien demander à personne.
Selon APKMirror, l'application existe depuis mars, avec sept versions précédentes et plus de 10 millions de téléchargements. D'habitude, ce type de composant système est mis à jour de façon invisible, sans apparaître dans la liste des applications à installer à la main. Mais, cette fois, et sans doute par erreur, Android Pulse s'y est glissé.
Android Pulse n'a pas d'interface accessible depuis l'écran d'accueil. Dans les paramètres du téléphone, elle apparaît sous le nom "Pulse", avec une icône verte en forme de battement cardiaque.
Google n'ayant pas communiqué sur cet utilitaire, il s'agit donc probablement d'une mise à jour de l'OS qui aurait dû passer inaperçue. À l'heure actuelle, aucun comportement suspect n'a été repéré.
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