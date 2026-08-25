Android Pulse n'a pas d'interface accessible depuis l'écran d'accueil. Dans les paramètres du téléphone, elle apparaît sous le nom "Pulse", avec une icône verte en forme de battement cardiaque.

Google n'ayant pas communiqué sur cet utilitaire, il s'agit donc probablement d'une mise à jour de l'OS qui aurait dû passer inaperçue. À l'heure actuelle, aucun comportement suspect n'a été repéré.